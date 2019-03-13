عمارت کوشک احمدشاهی مجموعه نیاوران بازگشایی شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی مجموعه فرهنگی تاریخی نیاوران، مراسم بازگشایی کوشک احمدشاهی، عصر روز سه شنبه ۲۱ اسفند ۹۷ با حضور دکتر علی اصغر مونسان معاون رئیس جمهوری و رئیس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری، محمد حسن طالبیان معاون میراث فرهنگی کشور و جمعی از مدیران و مسئولان سازمان میراث فرهنگی برگزار شد.

مونسان در حاشیه بازگشایی این بنای تاریخی از دست اندرکاران مرمت عمارت کوشک احمدشاهی و نیز مدیریت مجموعه فرهنگی تاریخی نیاوران تشکر کرد.

بازگشایی عمارت کوشک احمدشاهی همزمان با افتتاحیه جشنواره نوروزی «سین هشتم» انجام شد و در بازگشایی کوشک احمدشاهی استاندار سیستان و بلوچستان، و نمایندگان این استان در مجلس شورای اسلامی نیز حضور داشتند.

عمارت کوشک احمدشاهی اواخر دوره قاجار به منظور خوابگاه ییلاقی احمدشاه در میان باغ نیاوران با مساحتی بالغ بر ۷۰۰ مترمربع در دو طبقه با سقف شیروانی بنا شد.

از ویژگی‌های عمده این بنا تزئینات و نمای آجری به کار رفته در سرتاسر نمای بیرونی آن است. این عمارت در دوره پهلوی دوم پس از مرمت و تغییر مبلمان داخلی به عنوان محل سکونت رضا پهلوی مورد استفاده قرار گرفت.