به گزارش خبرنگار مهر، شهرداری تهران در ایام نوروز ۹۸ برنامه‌های گردشگری شهری را برای شهروندان تهرانی و مسافرانی که این شهر را برای بازدید انتخاب می‌کنند، در نظر گرفته است و شعار فعالیت‌های خود را «دور تهران را بگردیم» انتخاب کرده است.

یکی از این برنامه‌ها طرح پرسه گردی است که گردشگران می‌توانند مسیری را برای پیاده روی انتخاب کرده و از جاذبه‌های طول مسیر دیدن کنند. ۱۸ مسیر برای این کار در نظر گرفته شده است که به صورت رایگان افراد در آن ثبت نام می‌کنند.

طرح دیگر مربوط به اتوبوس گردشگری است که گردشگران را از ساعت ۱۰ صبح تا ۱۷ به مناطق دیدنی خواهد برد. گردشگران این مسیرها که روی نقشه نیز مشخص شده اند، را انتخاب می‌کنند و سپس سوار بر اتوبوس شده و هر کجا که یک مکان تاریخی و یا گردشگری داشت از اتوبوس پایین آمده و دوباره سوار بر اتوبوس به مسیر خود ادامه می‌دهند. در این اتوبوس‌ها هم از مسافران پذیرایی می‌شود و یک راهنما آنها را هدایت خواهد کرد.

طرح دیگری با نام تورهای نیم روزه تهران گردی، حداقل ۲۳ هزار تومان و حداکثر ۶۰ هزار تومان قیمت دارند. در این ۱۴ مسیر نیز از موزه‌ها و مناطق دیدنی تهران بازدید خواهد شد و برای ثبت نام در آنها از روز ۲۸ اسفند تا آخر تعطیلات عید مردم می‌توانند به سایت http://visit.tehran.ir و یا شماره تلفن ۱۳۷ اقدام کنند.

تورهای تهران گردی موضوعی انتخاب شده اند به عنوان مثال برای تورهای نوجوان، سعی شده از امکان دیدنی مرتبط با این قشر از جامعه تور گردشگری تعریف شود.

همچنین در ۱۱ مبادی ورودی شهر تهران کانترهای اطلاع رسانی نصب خواهد شد. در کنار این کانترها برای حضور امداد و نجات، پلیس و اورژانس جانمایی شده است. در این کانترها اطلاعات گردشگری، بروشور و نقشه‌ها به همراه راهنما به گردشگران اطلاعات لازم داده خواهد شد. غیر از این ۱۱ نقطه در سراسر شهر تهران نیز ۱۰۰ کیوسک اطلاع رسانی به گردشگران این خدمات را خواهد داد.

اسکان موقت برای گردشگران نوروزی نیز یکی دیگر از طرح‌های شهرداری تهران برای اقامت چند ساعته افرادی است که نمی‌خواهند هزینه هتل بدهند اما در عین حال شهرداری سعی کرده تا مخل فعالیت هتلداران با توجه به تخفیف ۵۰ درصدی آنها نشود.