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۲۲ اسفند ۱۳۹۷، ۱۳:۲۵

پس از پرداخت عوارض گمرکی؛

ثبت گوشی های مسافری در سامانه رجیستری آنلاین شد

ثبت گوشی های مسافری در سامانه رجیستری آنلاین شد

سامانه ثبت گوشی های مسافری گمرک امکان اتصال آنلاین به سامانه ثبت و رجیستری تلفن همراه (همتا) را فراهم کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، سامانه اطلاع رسانی رجیستری گوشی‌های تلفن همراه با اعلام این خبر توضیح داد: با این اتصال، به محض پرداخت عوارض و ثبت موفق شناسه IMEI دستگاه تلفن همراه در گمرک، کد فعال‌سازی به شماره همراه مسافر پیامک می‌شود.

پیش از این، اطلاعات از گمرک، به صورت دوره‌ای و در قالب فایل برای همتا ارسال می‌شد اما در حال حاضر با اتصال این دو سامانه، در صورت ثبت موفق شناسه IMEI در گمرک و پرداخت عوارض، کد فعال سازی به صورت آنی، برای شماره همراه مسافر پیامک شده و کاربر تلفن همراه می‌تواند از طریق درگاه‌های سامانه همتا، دستگاه را برای سیم کارت خود فعال سازی کند.

کد مطلب 4567249

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