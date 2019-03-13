ثبت گوشی های مسافری در سامانه رجیستری آنلاین شد

به گزارش خبرنگار مهر، سامانه اطلاع رسانی رجیستری گوشی‌های تلفن همراه با اعلام این خبر توضیح داد: با این اتصال، به محض پرداخت عوارض و ثبت موفق شناسه IMEI دستگاه تلفن همراه در گمرک، کد فعال‌سازی به شماره همراه مسافر پیامک می‌شود.



پیش از این، اطلاعات از گمرک، به صورت دوره‌ای و در قالب فایل برای همتا ارسال می‌شد اما در حال حاضر با اتصال این دو سامانه، در صورت ثبت موفق شناسه IMEI در گمرک و پرداخت عوارض، کد فعال سازی به صورت آنی، برای شماره همراه مسافر پیامک شده و کاربر تلفن همراه می‌تواند از طریق درگاه‌های سامانه همتا، دستگاه را برای سیم کارت خود فعال سازی کند.