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۲۲ اسفند ۱۳۹۷، ۱۵:۲۳

برای گرایش مخابرات ماهواره ای؛

مرکز آموزش فضایی آسیا و اقیانوسیه کارآموز جذب می‌کند

مرکز آموزش فضایی آسیا و اقیانوسیه کارآموز جذب می‌کند

مرکز آموزشی علوم و فناوری فضایی آسیا و اقیانوسیه (CSSTEAP) برای جذب کارآموز در گرایش تخصصی«مخابرات ماهواره‌ای» اعلام آمادگی کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سازمان فضایی ایران، آرمان پیشینی، مدیر مرکز روابط و همکاری‌های بین الملل سازمان فضایی ایران گفت: مرکز آموزشی علوم و فناوری فضایی آسیا و اقیانوسیه (CSSTEAP) در اطلاعیه‌ای برای جذب کارآموز در گرایش تخصصی «مخابرات ماهواره‌ای» در سال ۲۰۱۹ و ۲۰۲۰ اعلام آمادگی کرده است.

وی با بیان اینکه این مرکز در احمد آباد هند مستقر بوده و تحت نظارت سازمان ملل متحد و با حمایت آژانس تحقیقات فضایی هند فعالیت می‌کند، افزود: دوره آموزشی تدارک دیده شده به دو بخش اصلی تقسیم شده است. فاز نخست این دوره آموزشی از اول مرداد ۹۸ آغاز و ۹ ماه در احمد آباد هند به طول می‌انجامد.

پیشینی با اشاره به اینکه فاز دوم آموزش نیز به زبان انگلیسی و به مدت ۱۲ ماه خواهد بود، گفت: در مدت این دوره، کارآموز در کشور خود به تعریف و انجام یک پروژه پژوهشی می‌پردازد.

مدیر مرکز روابط و همکاری‌های بین المللی سازمان فضایی ایران، آخرین مهلت ارسال تقاضا به آن مرکز را ۲۶ فروردین ماه ۹۸ اعلام کرد و با اشاره به اینکه ارسال مدارک به معنای پذیرش قطعی تقاضا نیست، تاکید کرد: علاقه‌مندان می‌توانند ضمن مطالعه و اطلاع دقیق از شرایط ثبت نام (به ویژه هزینه دوره) حداکثر تا تاریخ ۲۰ فروردین ماه ۹۸ نسبت به ارسال تصویر کلیه مدارک مورد نیاز به آدرس الکترونیکی مرکز روابط و همکاری‌های بین الملل اقدام کنند.

وی گفت: به دلیل محدودیت زمانی در صورت نقص مدرک، موضوع تقاضا منتفی شده و مورد بررسی قرار نمی‌گیرد. در همین حال سازمان فضایی ایران هیچ گونه مسئولیتی در خصوص پوشش هزینه دوره مذکور نخواهد داشت.

کد مطلب 4567360

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