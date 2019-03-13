به گزارش خبرنگار مهر، ناصر فغفوری ظهر سه شنبه در مراسم معرفی و تجلیل از صادرکنندگان برتر استان که در سالن اجتماعات اتاق بازرگانی زنجان برگزار شد، با بیان اینکه امر تولید و فعالیت‌های اقتصادی در شرایط کنونی، سختی‌های خود را دارد و معتقدیم این سختی‌ها نسبت به گذشته دوچندان شده است، افزود: با توجه به شرایط کنونی و پیش رو، تولیدکنندگان و صادرکنندگان مشکلات زیادی نسبت به گذشته متحمل می‌شوند.

وی با یادآوری اینکه بخشی از این مشکلات به تحریم‌ها و البته بخش اعظمی از آن نیز به قوانین و مقرراتی که وضع شده و در سیستم اداری کشور باقی مانده است، برمی‌گردد، ادامه داد: امروز باید شرایطی را فراهم کنیم که تولیدکنندگان و صادرکنندگان بتوانند با مشکلات و دغدغه‌های کمتری نسبت به امر تولید و صادرات پرداخته و نقش اساسی خود را در توسعه و رونق اقتصادی کشور ایفا کنند.

فغفوری با اشاره به اینکه وقتی صحبت از جنگ اقتصادی به میان می‌آید، این بدان معنی است که همه مسئولان باید به این باور برسند که امروز در چنین شرایطی قرار داریم اما متأسفانه این‌گونه نیست، تصریح کرد: امروز برای اینکه بتوانیم شرایط و ضوابط جنگی را در برهه کنونی اقتصادی ایجاد کنیم، لازمه این کار اعتقاد راسخ مدیران بخش خصوصی و دولتی به این مهم است.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان زنجان با یادآوری اینکه یکی از مهم‌ترین دغدغه‌های امروز که هم گریبان بخش دولتی و هم بخش خصوصی را گرفته، تدوین برخی ضوابط و مقررات است، اظهار کرد: همه مشکلات و دغدغه‌ها و نیز شرایط کنونی اقتصادی باعث شده تا واحدهای تولیدی شرایط سخت‌تری را نسبت به سال‌های گذشته متحمل شوند.

فغفوری در ادامه از سهم ۶۵۰ میلیارد تومانی استان زنجان از محل تبصره ۱۸ قانون بودجه خبر داد و گفت: اولویت این سهم با واحدهای تولیدی صادراتی است. همچنین برای طرح‌های نیمه‌تمام و نوسازی، بهسازی و بازسازی واحدهای تولیدی، سرمایه در گردش تسهیلات در نظر گرفته شده است.