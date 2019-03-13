به گزارش خبرگزاری مهر، مرکز ماهر اعلام کرد که در روزهای گذشته، تلاش برای نفوذ به دوربین‌های نظارت تصویری از طریق پویش درگاه ۹۵۲۷ در سطح کشور به شدت افزایش پیدا کرده است.

این درگاه، مربوط به یک قابلیت مستند نشده دیباگ برخی دوربین‌های مدار بسته تحت IP است.

بیش از ۲ هزار دستگاه در جهان در حال پویش و رصد این دستگاه‌ها هستند.

بررسی‌های مرکز ماهر حاکی از آن است که در حال حاضر بیش از ۷۵۰۰ دستگاه در معرض این ضعف امنیتی در سطح کشور شناسایی شده است.

تهران با ۷۲.۴ درصد حملات، در صدر بیشترین آسیب پذیری ها قرار دارد.

مرکز ماهر از کاربران خواست که در صورت استفاده از دوربین‌های مداربسته تحت IP، از دسترسی حفاظت نشده این تجهیزات به اینترنت جلوگیری کنند.

این درگاه کاربرد ضروری نداشته و فقط برای عیب‌یابی محصول در زمان تولید فعال شده است.