عزیز فریسات سرمربی شهرداری ماهشهر شد

به گزارش خبرنگار مهر، مسئولان باشگاه شهرداری بندر ماهشهر با عزیز فریسات، مربی سابق فولاد خوزستان تا پایان فصل به توافق رسیدند.

در هفته‌های گذشته، یوسف حیدری، مدیرعامل جدید باشگاه شهرداری ماهشهر علی رغم حمایت از مهدی پاشازاده، وی حاضر به تداوم و همکاری با این تیم نشد تا در اقدامی غیرمنتظره سکان هدایت سرخپوشان پاکدشت را بر عهده بگیرد.

در این شرایط تغییر در کادر مربیگری شهرداری ماهشهر صورت گرفت تا مربی بومی و با دانش استان عزیز فریسات که سابقه صعود شهرداری از لیگ سه به لیگ ۲ را در کارنامه دارد و نزد هواداران از محبوبیت خاصی برخوردار است یک بار دیگر در کنار بندرنشیننان ماهشهری قرار گیرد.

شهرداری ماهشهر با کسب ۱۶ امتیاز در قعر جدول رده بندی لیگ دسته اول کشور حضور دارد. سید کورش موسوی، کورش برمک، علیرضا مرزبان، داوود مهابادی، مجید نامجو مطلق، کورش بختیاری زاده و مهدی پاشازاده هفت مربی شهرداری هستند که در لیگ دسته اول بر روی نیمکت این تیم نشستند و عزیز فریسات هشتمین سرمربی این تیم در لیگ یک خواهد بود.