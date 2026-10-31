برندگان جوایز آسیا پاسیفیک معرفی شدند؛ دست خالی فیلمسازان ایرانی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ورایتی، فیلم «گوریا» ساخته لوان کوگواشویلی، فیلمساز گرجستانی، در نوزدهمین دوره جوایز اسکرین آسیا پاسیفیک که شب پیش (جمعه ۳۰ اکتبر) در کوئینزلند استرالیا برگزار شد، به عنوان بهترین فیلم انتخاب شد.

کوگواشویلی این جایزه را به همراه تهیه‌کنندگان دیگر، اولنا یرشووا و بوریس فرومین، به اشتراک گذاشت. این فیلم در هفت کشور گرجستان، سوئیس، لوکزامبورگ، بلغارستان، ترکیه، نروژ و عربستان سعودی ساخته شده است.

جایزه بهترین کارگردانی هم به سومپات چیدگاسورنپونگسه، کارگردان تایلندی رسید که آن را برای فیلم «۹ معبد تا بهشت» که محصول مشترک تایلند، سنگاپور، فرانسه، نروژ، چین، هنگ کنگ، اندونزی و قطر است، دریافت کرد.

شهربانو سادات کارگردان افغان، جایزه بزرگ هیئت داوران را برای فیلم «مردان خوب نیستند» دریافت کرد.

پوشپا تینگ لاما بازیگر نپالی، جایزه بهترین اجرا را برای فیلم «فیل‌ها در مه» برد و سیم سو-بین از کره جنوبی عنوان بهترین بازیگر جدید را برای بازی در فیلم «دنیای قبل» از آن خود کرد.

جایزه بهترین فیلمنامه نصیب راکان میاسی، وحید اجمی و پول سیف برای فیلم «دیروز چشم نخوابید» شد که با حمایت بلژیک، لبنان، فلسطین، قطر و عربستان سعودی ساخته شد.

نگوین وین فوک، فیلمبردار ویتنامی نیز برای فیلم «شنیدن» به عنوان بهترین فیلمبردار انتخاب شد.

پالوما اشنایدمن از نیوزیلند برای فیلم «دختران بزرگ گریه نمی‌کنند» کاپل جایزه بهترین فیلم جوانان را دریافت کرد.

برنده جایزه انیمیشن «ویولونیست» محصول مشترک سنگاپور، اسپانیا و ایتالیا شد که به کارگردانی مشترک اروین هان از سنگاپور و رائول گارسیا از اسپانیا ساخته شده است.

ایتاب اعظم و جک مک‌اینس برای فیلم «یک در میلیون»، فیلمی بریتانیایی-آمریکایی که زندگی یک پناهنده سوری را تصویر می‌کند، جایزه بهترین مستند را دریافت کردند.

برنده جایزه تنوع فرهنگی هم به ایزابل کالاندار که هم کارگردانی و هم تهیه‌کنندگی «تولدی دیگر» را بر عهده داشت و حاصل همکاری تاجیکستان، آمریکا و قطر است، شد.

آر. گوتام از هند جایزه سینمای جوان را برای فیلم «اعضای خانواده مشکل‌ساز» دریافت کرد.

در این مراسم همچنین پنج پروژه انتخاب شده برای صندوق فیلم آکادمی در سال ۲۰۲۶ معرفی شدند. یک کمک هزینه ۱۰ هزار دلاری که کاملاً توسط انجمن تصاویر متحرک تأمین می‌شود به هر یک از منتخبان تعلق می‌گیرد.

امسال ۳۶ فیلم نامزد از ۳۲ کشور و منطقه در این بخش حضور داشتند که فیلم‌های «سر به سر» ساخته قصیده گلمکانی و «۳۲ متر» ساخته مرتضی اتابکی از ایران از جمله آنها بودند.

سینمای ایران هیچ سهمی از جشنواره امسال آسیا پاسفیک به دست نیاورد.