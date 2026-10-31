نوذری: حراست باید با رویکرد پیشگیرانه از سلامت اداری صیانت کند

به گزارش خبرنگار مهر، محمد نوذری در مراسم تکریم و معارفه مشاور و مدیرکل حراست استانداری قزوین، تغییر مسئولیت‌ها را بخشی از چرخه خدمت در نظام جمهوری اسلامی دانست و اظهار کرد: جابه‌جایی مدیران به معنای خداحافظی نیست، بلکه پرچم خدمت از مدیری به مدیر دیگر سپرده می‌شود و آنچه در پایان اهمیت دارد، کارنامه و عملکردی است که هر فرد از دوران مسئولیت خود بر جای می‌گذارد.

وی با قدردانی از خدمات گلدوزها، مدیرکل پیشین حراست استانداری، افزود: وی مدیری توانمند، پیگیر و مسلط به امور بود و در طول همکاری، شناخت بیشتری از توانایی‌ها و تلاش‌های او به دست آوردیم.

استاندار قزوین با اشاره به ویژگی‌های شخصیتی مدیرکل پیشین حراست تصریح کرد: با وجود ماهیت امنیتی این مسئولیت، نگاه فرهنگی و رویکرد مسئله‌شناسانه داشت و با تعهد و جدیت برای پیشبرد امور تلاش می‌کرد.

نوذری با تأکید بر اینکه عدالت‌خواهی و مبارزه با فساد باید روح حاکم بر مجموعه‌های حراستی باشد، گفت: مأموریت حراست تنها محدود به نظارت نیست، بلکه صیانت از مدیران و کارکنان، حفاظت از سلامت نیروی انسانی و پیشگیری از آسیب‌های اداری را نیز شامل می‌شود.

وی با اشاره به انتصاب سلیمان اینانلو به‌عنوان مشاور و مدیرکل جدید حراست استانداری قزوین اظهار کرد: وی فردی تحلیلگر و آشنا با مسائل اجتماعی است و انتظار داریم با تداوم تعامل و همدلی میان دستگاه‌های اجرایی و نظارتی، رویکرد صیانتی و پیشگیرانه حراست را دنبال کند.

استاندار قزوین با بیان اینکه نیروی انسانی اساس هر مجموعه اداری است، خاطرنشان کرد: حفظ سلامت کارکنان و مدیران باید در اولویت قرار گیرد و حراست با شناخت دقیق مسائل، علاوه بر مراقبت از سلامت اداری، به رفع مشکلات و بهبود عملکرد مجموعه کمک کند.

توسعه استان در گرو عبور از اختلافات سیاسی است

نوذری در بخش دیگری از سخنان خود، اختلافات و چالش‌های سیاسی را از موانع پیشرفت استان در برخی مقاطع دانست و گفت: از ابتدای فعالیت در استان تلاش کردیم با فاصله گرفتن از سیاست‌زدگی، حل مسائل اساسی مردم را در اولویت قرار دهیم.

وی با تأکید بر اینکه مشکلات مردم تعطیلی نمی‌شناسد، افزود: مدیران باید با روحیه مسئولیت‌پذیری، حتی در روزهای تعطیل نیز برای رفع مسائل و مطالبات مردم تلاش کنند.

استاندار قزوین تأمین آب، کشاورزی، توسعه زیرساخت‌های عمرانی، بهداشت و درمان، راه‌های روستایی و گردشگری را از اولویت‌های مدیریت استان برشمرد و اظهار کرد: پیشبرد این برنامه‌ها به همکاری و هماهنگی مستمر دستگاه‌های اجرایی و نظارتی نیاز دارد.

تأمین مالی ۲۲ هزار میلیارد تومانی پروژه انتقال آب

نوذری با اشاره به اجرای پروژه انتقال آب با اعتبار ۲۲ هزار میلیارد تومان گفت: در شرایطی که اعتبارات سالانه استان حدود ۲ تا ۳ هزار میلیارد تومان است، با استفاده از یک مدل جدید تأمین مالی توانستیم اجرای این طرح را پیش ببریم؛ مدلی که اکنون به الگویی برای سایر استان‌ها تبدیل شده است.

وی ادامه داد: برای تکمیل پروژه‌های نیمه‌تمام، از جمله طرح‌های ورزشی باقی‌مانده از دهه‌های گذشته، از ظرفیت شهرداری‌ها استفاده می‌کنیم. در حوزه بهداشت و درمان نیز روش‌هایی مانند ماده ۵۶ و تسهیلات بانکی با تعهد بازپرداخت دولت در دستور کار قرار گرفته است.

استاندار قزوین در پایان با اشاره به پیشینه تاریخی و ظرفیت‌های فرهنگی، اجتماعی و گردشگری استان تأکید کرد: قزوین با برخورداری از این ظرفیت‌ها شایسته توسعه بیشتری است و باید با بهره‌گیری از توان مدیران و تقویت همدلی میان دستگاه‌ها، مسیر حل مسائل و اجرای برنامه‌های توسعه‌ای را هموار کنیم.