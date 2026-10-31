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۹ آبان ۱۴۰۵، ۱۴:۲۲

کشف بیش از ۱۲ کیلو مواد روان گردان از نوع شیشه در فرودگاه تبریز

کشف بیش از ۱۲ کیلو مواد روان گردان از نوع شیشه در فرودگاه تبریز

تبریز- فرمانده پلیس فرودگاه های آذربایجان شرقی از کشف ۱۲ کیلو۸۰۰ گرم مواد روان گردان از نوع شیشه و دستگیری۳ نفر متهم خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ فریدون رحیم زاده بعد از ظهر شنبه در جمع خبرنگاران در تشریح این خبر اظهار کرد: ماموران پلیس فرودگاه تبریز مستقر در گیت های بازرسی ترمینال های مسافربری، در راستای تشدید اقدامات کنترلی و جلوگیری از قاچاق کالا و ارز و مبارزه با مواد مخدر به بار همراه مسافرین خروجی پرواز خارجی در خصوص حمل و قاچاق مواد مخدر مشکوک شدند.

وی افزود: ماموران با انجام اقدامات فنی و پلیسی از بار همراه تعداد ۳نفر از مسافر پرواز خارجی، مقدار ۱۲ کیلو و ۸۰۰ گرم مواد روان گردان از نوع شیشه که به صورت ماهرانه در لابه لای وسایل داخل چمدان جاسازی شده بود را کشف و متهمان دستگیر و با تشکیل پرونده جهت سیر مراحل قانونی به مرجع قضایی معرفی کردند.

کد مطلب 6995290

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