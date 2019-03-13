قاتل اعضای خانواده کرمانشاهی دستگیر شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه خبری پلیس، سردار منوچهر امان اللهی اظهار داشت: اواسط آذرماه امسال فردی به درب منزل یکی از اهالی روستای کله هو مراجعه و پس از ورود به منزل، تمام اعضای این خانواده را به رگبار بست.

وی یادآور شد: در این حادثه پدر ۴۸ ساله و دختر و پسر ۲۳ ساله خانواده به قتل رسیدند و مادر خانواده نیز از ناحیه مچ پا مجروح شد.

سردار امان اللهی با بیان اینکه فرد قاتل پس از ارتکاب جنایت فرار کرد، افزود: تلاش برای دستگیری این قاتل فراری ادامه داشت تا اینکه پلیس آگاهی استان پس از تلاش‌های شبانه روزی و با استفاده از کارهای اطلاعاتی توانستند مخفیگاه وی را در یکی از شهرهای شمالی شناسایی کنند.

فرمانده انتظامی استان کرمانشاه خاطرنشان کرد: کاراگاهان پلیس آگاهی پس از هماهنگی با مقام قضائی، در عملیاتی ضربتی توانستند صبح امروز (۲۲ اسفند) قاتل متواری را دستگیر کنند.

وی در پایان گفت: این فرد تا تکمیل اطلاعات و مشخص شدن انگیزه ارتکاب جنایت در اختیار پلیس آگاهی استان کرمانشاه خواهد بود.