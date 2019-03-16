طراحی چهار خط جدید مترو برای پایتخت

به گزارش خبرنگار مهر، محسن پورسیدآقایی معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران در مراسم بهره برداری از هفت و نیم کیلومتر از خط ۷ مترو گفت: شهرداری تهران با همکاری شورا اقدامات مهمی در حوزه ترافیک انجام داده است تغییرات اساسی در طرح ترافیک که ۳۸ سال ادامه داشت یکی از این اتفاقات است. امسال که باعث کاهش آلودگی هوا و ترافیک در شهر تهران شده بود.

وی تاکید کرد: اجرای طرح کاهش و برخورد با خودروهای دودزا کار بزرگی بود که باعث شد آسمان زمستان پایتخت آبی و پاک باشد.

پورسیدآقایی با اشاره به تکمیل خط ۷ و ۶ مترو گفت: با افتتاح این دو خط حلقه خطوط مترو تکمیل می‌شود و ما برای تهران ۴ خط جدید دیگر نیز طراحی کرده ایم تا خطوط مترو کل شهر را پوشش کامل دهد.