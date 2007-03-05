فیلم زندگی و آثار احمدرضا احمدی نمایش داده می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، انجمن تهیه‌ کنندگان سینمای مستند ایران ، در برنامه‌ هفتگی نمایش فیلم خود ، سه ‌شنبه پانزدهم اسفندماه ، این فیلم مستند را درباره احمدرضا احمدی نمایش می دهند.

در مستند " وقت خوب مصایب " آیدین آغداشلو، ماهور احمدی، فرح اصولی، عزت ‌الله انتظامی، مجید انتظامی، رخشان بنی ‌اعتماد، شهره حیدری، خسرو خورشیدی، داوود رشیدی، عمران صلاحی، ژاله علو، عزت‌ الله فولادوند، هوشنگ کامکار، عباس کیارستمی، مسعود کیمیایی و مسعود معصومی‌ حضور دارند.

محقق و کارگردان این فیلم ، ناصر صفاریان است و تصویربرداری آن را محمدرضا سکوت برعهده داشته است. رضا کیانیان، احمد طالبی ‌نژاد، محمد قائد، ماهور احمدی، حمیدرضا صدر و ناصر صفاریان نیز گروه گفتگوی این فیلم را تشکیل داده ‌اند.

این مستند 57 دقیقه ای ساعت 18 روز سه ‌شنبه پانزدهم اسفندماه در تالار بتهوون خانه‌ هنرمندان ایران به نمایش درمی ‌آید.

ناصر صفاریان ، فارغ ‌التحصیل رشته‌ زبان و ادبیات انگلیسی در مقطع کارشناسی است. وی به عنوان نویسنده و منتقد سینما با نشریات مختلفی از جمله ماهنامه‌ فیلم، گزارش فیلم، سینمای نو، فصل ‌نامه‌ فیلم اینترنشنال و روزنامه‌ ایران همکاری داشته است.

او ساخت فیلم‌ های جام جان (فروغ فرخ زاد : شعر و داستان) ، سرد سبز (فروغ فرخزاد: زندگی و مرگ) ، اوج موج (فروغ فرخزاد: سینما و تئاتر) ، خانه سیاه است: نسخه‌ اصل (تحقیق تصویری درباره اثر جاودان فروغ به همراه نمایش نسخه کامل فیلم) ، آواز آفتاب (مروری بر ادبیات داستانی معاصر ایران) ، وقت خوب مصایب (زندگی و آثار احمدرضا احمدی) و اتو استاپ (فیلم کوتاه براساس داستانی از میلان کوندرا) را در کارنامه دارد.