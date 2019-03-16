به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام مهدی احمدی بعد از ظهر شنبه در نشست خبری با موضوع «تشریح برنامههای فرهنگی حرم مطهر حضرت معصومه(س) در ایام نوروز» که در سالن حضرت خدیجه(س) کتابخانه حرم برگزار شد، اظهار کرد: مراسم تحویل سال حرم مطهر حضرت معصومه(س) ساعت ۲۲ در شبستان امام خمینی(س) با سخنرانی آیتاللهالعظمی مکارم شیرازی و حججاسلام رفیعی و مؤمنی و همخوانی گروه تواشیح میعاد و نسیم قدر برگزار میشود.
وی ادامه داد: نمایشگاه نوروزی بهشت بانو در بخشهای کودک و نوجوان، دیجیتال و سواد رسانه، مسابقه و نمایش، احکام ویژه خانواده، ایستگاه جوایز، عکاسخانه و زیارت مجازی از ۲۹ اسفند تا ۱۴ فروردین ۹۸ در صحن جامع فاطمی برپا میشود.
معاون فرهنگی آستان مقدس حضرت معصومه(س) افزود: نمایشگاه حریم حرم نیز در هشت غرفه با روایتگری زندگانی و سیره حضرت معصومه(س) در پارکینگ ضلع شرقی حرم مطهر حضرت معصومه(س) از ساعت ۱۰ تا ۲۱ پذیرای زائرین است.
حجتالاسلام احمدی بیان کرد: نمایشگاه آفرینشهای فرهنگی و هنری از دیگر نمایشگاههای ایام نوروز است که به معرفی خدمات و دستاوردهای ۴۰ ساله آستان مقدس به زائران و مجاوران میپردازد که در صحن صاحبالزمان(عج) از ساعت ۱۰ الی ۲۴ در ایام نوروز در خدمت زائرین است.
وی عنوان کرد: ویژه برنامه خانوادگی «همراهی» با بخشهای تلاوت قرآن کریم، سخنرانی و روایتگری با موضوع سبک زندگی اسلامی، مسابقه حضوری، اجرای نمایش، ارائه گزارش مسئولان اجرایی خدمتگزار در ایام نوروز، حضور هنرمندان انقلابی کشور، اجرای سرود و همخوانی همراه با اهدای بستههای فرهنگی در صحن صاحبالزمان در ایام نوروز برای زائرین حرم برگزار میشود.
آشنایی با بزرگان و علمای مدفون در حرم مطهر
معاون فرهنگی آستان مقدس حضرت معصومه(س) با اشاره به اینکه معرفی حرم مطهر کریمه اهل بیت(س)، شخصیت و جایگاه حضرت معصومه(س)، آشنایی با بزرگان و علمای مدفون در حرم مطهر، آگاهی نسبت به اماکن و معماری آستان مقدس از دیگر برنامههایی است که برای زائرین ارائه میشود، تصریح کرد: زائرین میتوانند در ایام نوروز ساعت ۱۰ تا ۱۱ صبحها و ساعت ۱۷ تا ۱۸ عصرها در صحن صاحبالزمان، درب ۱۶، سالن امام خامنهای حضور یافته و با برنامه تور جرمشناسی و شخصیتشناسی همراه شوند.
حجتالاسلام احمدی گفت: برنامه پرسمان خانواده با موضوع و محور سبک زندگی فاطمی و زندگی ایرانی- اسلامی با حضور اساتید توانمند هر روز در ایام نوروز دو ساعت قبل از اذان مغرب و دو ساعت بعد از نماز عشاء در صحن امام رضا(ع)، صحن حضرت صاحبالزمان(عج) و شبستان امام خمینی(ره) برگزار میشود.
وی ادامه داد: زائرین حرم مطهر حضرت معصومه(س) هر روز در ایام نوروز از ساعت ۸ و ۳۰ دقیقه تا ۱۳ و ۱۴ الی ۱۹ و سی دقیقه میتوانند از موزه حرم مطهر در ۲۵ بخش متنوع بازدید کنند.
معاون فرهنگی آستان مقدس حضرت معصومه(س) افزود: طبیب دوار از دیگر برنامهای ایام نوروز است که با حضور مبلغین توانمند و آموزشدیده با موضوع سبک زندگی فاطمی و اسلامی و معرفی شخصیت حضرت فاطمه معصومه(س) و زیارت آن حضرت در صحنهای حرم مطهر برگزار میشود.
حجتالاسلام احمدی اضافه کرد: در مبادی اصلی ورودی حرم مطهر حضرت معصومه(س) محصولات فرهنگی و راهنمای زائر و معرفی خدمات حرم مطهر در ایام نوروز در راستای خدمت به زائرین انجام میشود.
پویش ملی کتابخوانی و عکس
وی تصریح کرد: پویش ملی کتابخوانی و عکس با معرفی ۵ عنوان کتاب با موضوع انقلاب اسلامی و برگزاری مسابقه عکس در سطح ملی با محوریت زیارت و خانواده در صحنهای حضرت جوادالائمه(ع) و صحن جامع فاطمی(ع) از ساعت ۹ صبح تا یک بامداد انجام میشود.
معاون فرهنگی آستان مقدس حضرت معصومه(س) عنوان کرد: مسابقه عکسبرداری هنری از حرم مطهر با گوشی همراه و عکسبرداری سلفی بهصورت خانوادگی در حرم مطهر برگزار میشود که زائرین میتوانند برای کسب اطلاعات بیشتر به آدرس فضای مجازی آستان مقدس به نشانی astanqom@ مراجعه کنند.
حجتالاسلام احمدی با بیان اینکه حرم حضرت معصومه(س) قویترین مرکز آموزش قرآن و حدیث در سطح عمومی را میان اعتاب مقدس دارد، گفت: تاکنون ۵۰۰ حافظ قرآن در این مرکز تربیتشده و پنج هزار قرآن آموز نیز از برنامههای آن استفاده کردهاند.
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