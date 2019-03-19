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۲۸ اسفند ۱۳۹۷، ۲۲:۱۰

«سه روز با مرتضی آوینی» در خانه هنرمندان ایران

«سه روز با مرتضی آوینی» در خانه هنرمندان ایران

نسخه ترمیم شده سه فیلم مستند سیدمرتضی آوینی در خانه هنرمندان ایران به نمایش درمی‌آید.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی خانه هنرمندان ایران، به مناسبت بیست‌وششمین سالروز شهادت مرتضی آوینی برای نخستین‌بار نسخه ترمیم شده سه فیلم مستند شهید آوینی در قالب برنامه «سه روز با مرتضی آوینی» از ۲۰ تا ۲۲ فروردین ۱۳۹۸ هر شب از ساعت ۱۹ در محل خانه هنرمندان ایران به نمایش درمی‌آیند.
همچنین پس از نمایش هر فیلم مستند، یک سخنرانی توسط استادان دانشگاه درباره آرای سینمایی شهید آوینی ایراد و طی یک پنل با حضور هنرمندان و منتقدان برجسته اثر نمایش‌داده‌شده مورد بررسی و تحلیل قرار می‌گیرد.
این برنامه به همت خانه هنرمندان ایران، موسسه فرهنگی روایت فتح، موسسه فرهنگی هنری در انتظار فردایی دیگر، موسسه شهید آوینی (خانواده شهید)، کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان، فیلم‌نت و نشر واحه برگزار خواهد شد.

کد مطلب 4572442

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