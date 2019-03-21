نرخ اشتغال در استان سمنان ۹۲ درصد است

به گزارش خبرنگار مهر، علی رضا آشناگر صبح پنج شنبه در نخستین روز سال ۹۸ با حضور در صدا و سیمای مرکز سمنان با بیان اینکه سمنان یکی از استان‌های پهناور و مستعد کشور است که بیش از ۶۰۰ معدن فعال و دو هزار واحد تولیدی در آن فعالیت اقتصادی دارند، بیان کرد: سمنان بالاترین نرخ مهاجرت پذیری را دارد اما خوشبختانه دارای نرخ اشتغال ۹۲ درصدی است از سوی دیگر این استان تنوع اقلیمی بسیار خوبی دارد و در حال تبدیل شدن از معبر به مقصد گردشگری است.

وی با بیان اینکه استان سمنان همجوار با هشت استان دیگر است و نقشی ممهمی در کشور دارد، ابراز کرد: در کنار این موقعیت جغرافیایی ویژه باید بکوشیم تا سمنان را به یک مقصد گردشگری بدل کنیم.

استاندار سمنان با بیان اینکه اگر آب مورد نیاز استان تأمین نشود، توسعه‌ای اتفاق نمی‌افتد، تاکید کرد: با سفر رئیس جمهور به استان برنامه انتقال آب دریای خزر به فلات مرکزی اعلام و با رأی ۸۱ درصدی نمایندگان به تأیید رسیده است، از سوی دیگر تصویب تأمین آب سمنان از سد فینسک و انتقال آب به طول ۱۴۰ کیلومتر از کالپوش به شاهرود خبر خوشی است که می‌تواند آب‌رسانی را تسهیل کند.

آشناگر در دیگر بخش سخنان خود ضمن بیان اینکه در سال ۹۷، یک هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان تسهیلات بانکی در بخش‌های مختلف استان تزریق شده است، تاکید کرد: هم صنایع و هم معادن استان به گونه‌ای است که کمترین تأثیر را از تحریم‌ها گرفته‌اند.‌

وی با بیان اینکه باید برای حمایت از صاحبان صنایع از صندوق توسعه ملی بهتر استفاده کنیم، ابراز کرد: باید از توانمندی صنعت و دانشگاه در رونق تولید بهره برد از سوی دیگر معتقدیم که نباید مانع فعالیت صاحبان سرمایه شویم و باید کار آنان را در تولید، توزیع و صادرات تسهیل کنیم امروز مشکل صاحبان صنایع و تولید، مشکل نقدینگی است که ما تصویب کرده‌ایم برای گردش مالی و تولید میزان نقدینگی و تسهیلات سه برابر شود.