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۲۷ شهریور ۱۴۰۵، ۱:۲۶

حماسه شب دویست و یکم مردم مبعوث شده کرمان

حماسه شب دویست و یکم مردم مبعوث شده کرمان

کرمان- مردم مبعوث شده کرمان پنجشنبه شب در حماسه دویست و یکم خود در میدان کوثر این شهر حضوری پرشور داشتند.

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کد مطلب 6950328

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