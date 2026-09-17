https://mehrnews.com/x3d5Ms ۲۷ شهریور ۱۴۰۵، ۱:۲۶ کد مطلب 6950328 استانها کرمان استانها کرمان ۲۷ شهریور ۱۴۰۵، ۱:۲۶ حماسه شب دویست و یکم مردم مبعوث شده کرمان کرمان- مردم مبعوث شده کرمان پنجشنبه شب در حماسه دویست و یکم خود در میدان کوثر این شهر حضوری پرشور داشتند. دریافت 19 MB کد مطلب 6950328 کپی شد مطالب مرتبط دویستمین شب اجتماع مردمی در کرمان اقتدار و ایستادگی مردم مبعوث شده کرمان در شب دویست و چهارم دویست شب حضور خستگی ناپذیر مردم در میادین کرمان چراغ اجتماع شبانه رامیان در شب ۲۰۱ ام روشن ماند گلستان در شب ۲۰۱؛ حضور مردم ادامه دارد یکصد و نود و چهارمین حماسه مردم کرمان در شب های اقتدار و مقاومت برچسبها حماسه حضور اجتماع مردمی کرمان مقاومت
نظر شما