https://mehrnews.com/x3d5Mg ۲۷ شهریور ۱۴۰۵، ۱:۲۲ کد مطلب 6950319 استانها آذربایجان غربی استانها آذربایجان غربی ۲۷ شهریور ۱۴۰۵، ۱:۲۲ میدان داری مردم ولایی ارومیه در دویست و یکمین اجتماع شبانه ارومیه - مردم ولایی ارومیه در ادامه حمایت از رهبری و انقلاب در دویست و یکمین شب از اجتماع شبانه میدان داری کردند. دریافت 20 MB کد مطلب 6950319 کپی شد مطالب مرتبط دویست و یکمین شب تجمع مردمی در خورموج شاهوار در کانون نگرانی مردم شاهرود؛ محیطزیست ملاک تصمیم مسئولان باشد دویست و یکمین شب تجمع مردم ولایی بجنورد گلستان در شب ۲۰۱؛ حضور مردم ادامه دارد چراغ اجتماع شبانه رامیان در شب ۲۰۱ ام روشن ماند برچسبها ارومیه بیعت با رهبر انقلاب تجمع مردمی
نظر شما