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۲۷ شهریور ۱۴۰۵، ۱:۲۲

میدان داری مردم ولایی ارومیه در دویست و یکمین اجتماع شبانه

میدان داری مردم ولایی ارومیه در دویست و یکمین اجتماع شبانه

ارومیه - مردم ولایی ارومیه در ادامه حمایت از رهبری و انقلاب در دویست و یکمین شب از اجتماع شبانه میدان داری کردند.

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کد مطلب 6950319

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