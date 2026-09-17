https://mehrnews.com/x3d5Mh ۲۷ شهریور ۱۴۰۵، ۱:۲۲ کد مطلب 6950320 استانها آذربایجان غربی استانها آذربایجان غربی ۲۷ شهریور ۱۴۰۵، ۱:۲۲ اجتماع شبانه مردم سلماس در حمایت از رهبری و انقلاب در ایستگاه ۲۰۱ ارومیه - مردم انقلابی سلماس در ادامه شب های مقاومت ملی در دویست و یکمین شب نیز در خیابان تجمع کردند. دریافت 27 MB کد مطلب 6950320 کپی شد مطالب مرتبط قرار شبانه رشتی ها به ایستگاه دویست و یکم رسید دویست و یکمین شب تجمع مردمی در خورموج شاهوار در کانون نگرانی مردم شاهرود؛ محیطزیست ملاک تصمیم مسئولان باشد ۲۰۱ شب گذشت؛ ایستادگی رودسری ها ادامه دارد چراغ اجتماع شبانه رامیان در شب ۲۰۱ ام روشن ماند برچسبها شهرستان سلماس تجمع مردمی بیعت با رهبر انقلاب
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