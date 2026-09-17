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۲۷ شهریور ۱۴۰۵، ۱:۲۲

اجتماع شبانه مردم سلماس در حمایت از رهبری و انقلاب در ایستگاه ۲۰۱

اجتماع شبانه مردم سلماس در حمایت از رهبری و انقلاب در ایستگاه ۲۰۱

ارومیه - مردم انقلابی سلماس در ادامه شب های مقاومت ملی در دویست و یکمین شب نیز در خیابان تجمع کردند.

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کد مطلب 6950320

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