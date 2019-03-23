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۳ فروردین ۱۳۹۸، ۲۱:۴۹

مجتبی عابدینی در جام جهانی مجارستان مدال برنز گرفت

مجتبی عابدینی در جام جهانی مجارستان مدال برنز گرفت

تک مدال شمشیربازی ایران در بخش انفرادی مسابقات جام جهانی مجارستان توسط مجتبی عابدینی و به رنگ برنز به دست آمد.

به گزارش خبرنگار مهر، در چارچوب مسابقات شمشیربازی جام جهانی مجارستان، مجتبی عابدینی در جدول ٣٢ نفره مقابل فرزاد باهر ارسباران با نتیجه ١٥ بر ١١ پیروز شد و به جدول ٣٢ نفره راه یافت.

عابدینی در این مرحله گو بونگیل نفر دوم رنکینگ جهانی را ١٥ بر ١٣ شکست داد و به جمع هشت بازیکن برتر مسابقات راه یافت. در این مرحله عابدینی مقابل اوه سانگوک کره‌ای متحمل شکست ١٥ به ١٠ شد و با کسب مدال برنز مشترک به کار خود پایان داد.

همچنین امروز در جدول ٣٢ نفره مقابل حریف رومانیایی خود با نتیجه ١٥ به ١٣ باخت و با کسب جایگاه نوزدهم به کار خود پایان داد.

محمد رهبری هم در جدول ٣٢ نفره مقابل نماینده کره جنوبی شکست خورد و با کسب جایگاه بیست و سوم به کار خود پایان داد.

فرزاد باهر ارسباران و محمد فتوحی دیگر نمایندگان ایران در رقابت‌های جام جهانی مجارستان بودند که در رده بندی نهایی صاحب جایگاه ٣١ و ٣٨ شدند

کد مطلب 4574395
زینب حاجی حسینی

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