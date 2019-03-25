به گزارش خبرنگار مهر به نقل از بلومبرگ انگلیسی، ترکیه تحقیقاتی را در مورد نقش بانک آمریکایی جی‌پی مورگان چِیس و برخی بانک‌های نام برده نشده، در سقوط اخیر نرخ لیر انجام می‌دهد. این سقوط، شدیدترین سقوط لیر پس از بحران سال گذشته این کشور بوده است.

مؤسسه قانون‌گذار و ناظر بانکی ترکیه، که به نام بی‌دی‌دی‌کی شناخته می‌شود، اعلام کرد که یادداشت تحقیقی روز گذشته ۲ تحلیل‌گر بانک جی‌پی مورگان که توصیه کرده بودند لیر به ازای دلار فروخته شود، دارای مفادی گمراه‌کننده و خرابکارانه‌ای بوده است که منجر به نوسانات شدید بازارها و آسیب دیدن خوشنامی بانک‌های ترکیه شده است. بورد بازارهای مالی ترکیه، تحقیقات خود را در مورد موارد مشابه، آغاز کرده است.

رجب طیب اردوغان، پیش از این قدرت‌های خارجی را به به راه انداختن جنگ اقتصادی بر علیه ترکیه متهم کرده بود، اما هدف قرار دادن جی‌پی مورگان بدترین نوع تقابل با یک بانک خارجی، پس از اتهامات وارد به مدیر یک شعبه محلی اچ‌اس‌بی‌سی، برای توهین به رئیس‌جمهور، که در ترکیه جرم محسوب می‌شود، می‌باشد.

اردوغان در هشداری شدیدالحن، در مورد بالا بردن تقاضا برای دلار و ارائه پیش‌بینی‌های گمراه‌کننده راجع به نرخ تبادل (لیر)، گفت: کسانی که باعث این کار شوند، باید بهای بسیار سنگینی را پرداخت کنند. من به کسانی که پیش از انتخابات پیش‌رو به چنین کارهایی دست بزنند هشدار می‌دهم. ما هویت همه شما را می‌شناسیم. ما می‌دانیم شما به چه کاری مشغول هستید.

جی‌پی مورگان در یادداشت تحقیقی خود پیش‌بینی کرده بود که ریسک این وجود دارد که ارز ترکیه پس از رأی‌گیری ۳۱ مارچ افت کند. این بانک همچنین با اشاره به افت ذخایر ارزی خارجی ترکیه، توصیه کرده بود، سرمایه‌گذاران لیر را بفروشند.