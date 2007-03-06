رئیس جمهور چین به روسیه سفر می کند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، "هوجین تائو" رئیس جمهور چین در آینده ای نزدیک و بنا بر دعوت رسمی روسیه به مسکو سفر می کند.

این سفر در راستای ارتقا روابط دو کشور و رایزنی در مورد مسائل روز جهان انجام می شود.

بر اساس این گزارش، وزیر خارجه چین ضمن تائید سفر هوجین تائو به روسیه اعلام کرد : این سفر بنا بر درخواست رسمی ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه، انجام می شود.

لی زائوژینگ از دادن توضیحات بیشتر در این مورد خودداری کرد اما این نکته را اعلام داشت که سفر هوجین تائو در ماه جاری میلادی انجام خواهد شد.

لازم به ذکر است این سومین سفر هوجین تائو به روسیه در مقام رئیس جمهوری چین خواهد بود.