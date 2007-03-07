محسن رضایی درگذشت رسول ملاقلی پور را تسلیت گفت

به گزارش خبرگزاری مهر، در پیام محسن رضایی چنین آمده است: رسول ملاقلی پور چهره متعهد و درد آشنای جامعه هنری کشور به دیدار حق شتافت و دوستان خود را داغدار کرد.

رسول هنرمند زبردستی بود که توانست بخشی از جانفشانی های رزمندگان در دوران دفاع مقدس را ماهرانه به تصویر کشد. آثار برجسته ملاقلی پور در عرصه هنر مقاومت ماندگار است.

اینجانب تلاشهای صادقانه او در خدمت فرهنگ دفاع مقدس را از نزدیک شاهد بودم. ملاقلی پور معتقد بود باید با تلاشی مستمر در حد توان دین خود را به دفاع مقدس ادا کند.

درگذشت این هندمند خدوم و متعهد را به جامعه هنری کشور و به خانواده ارجمند وی صمیمانه تسلیت گفته از خدای بزرگ برای او رحمت و غفران طلب می کنم.