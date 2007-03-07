داروهای مازاد خانگی فردا جمع آوری می شود

به گزارش خبرگزاری مهر ، دکتر فرخ مختارزاده گفت: جمع آوری این داروها همزمان در 5 هزار پایگاه جمع آوری هدایا و کمک های نقدی جشن نیکوکاری توسط کمیته امداد امام خمینی (ره) و نیروی مقاومت بسیج سازندگی صورت می گیرد.

وی خاطرنشان کرد: دردو مرحله گذشته جمع آوری داروهای مازاد خانگی در کشور که به منظور سم زدایی از منازل و پایش استفاده بهینه از داروها صورت گرفت، بسیجیان توانستند حدود 25 تن دارو را جمع آور کنند که حدود 2 تن از این داروها از سطح تهران پالایش شد.

مختارزاده گفت: بدون شک اجرای این طرح میزان مراجعه به اورژانس ها، هزینه های سبدی و آمار مرگ و میر ناشی از مسمومیت دارویی را کاهش می دهد، از این رو مشارکت مردم در تحویل داروهای مازاد خانگی به پایگاه های شور نیکوکاری لازم و مفید است.

وی در خصوص نام گذاری هفته احسان و نیکوکاری در سال پیامبر اعظم (ص) اظهار داشت: اکرام نبوی ، انفاق حسینی ، ولایت رهبری ، بهداشت و درمان خانواده وکارآفرینی از جمله عناوین این هفته است.

مختارزاده با اشاره به کمبود امکانات وتجهیزات بهداشتی و آموزشی در روستاهای محروم کشور گفت: دولت ، مجلس شورای اسلامی و نیروهای مردمی با حمایت های لازم و تخصیص اعتبارات کافی می توانند یاریگر مستضعفان و محرومان باشند.

وی در ادامه از توزیع 250 میلیون ریال دارو (270 قلم) به مناطق محروم شهرستان الیگودرز در قالب اردوهای هجرت بسیج سازندگی طی ماه گذشته خبر داد.

مدیر بهداشت و محیط زیست سازمان بسیج سازندگی اظهار داشت: این کار با هدف محرومیت زدایی و رفع مشکلات درمانی و بهداشتی ساکنان روستاهای محروم و بی بضاعت صورت گرفته است.

مختارزاده به اعزام اکیپ درمانی و بهداشتی توسط بالگرد به روستاهای صعب العبور الیگودرز اشاره کرد و گفت: پزشکان و بهیاران اعزامی نسبت به ویزیت رایگان و مداوای بیماران بی بضاعت ساکن شهرستان الیگودرز اقدامات موثری انجام دادند.

وی یاد آور شد: بسیجیان در قالب اردوهای هجرت بسیج سازندگی با توزیع 6 هزار کیلوگرم ، برنج ، قند و شکر ، 1000 کیلوگرم چای و 8 هزار کیلوگرم حبوبات و روغن در میان ساکنان 20 روستای محروم در راستای محرومیت زدایی و کمک به مستضعفان گام های موثری برداشتند.

مدیر بهداشت و محیط زیست سازمان بسیج سازندگی خاطرنشان کرد: نیروهای هلال احمر و بسیج سازندگی با شناسایی روستاهای محروم ، مایحتاج غذایی و مصرفی 3 هزار نفر از ساکنان این روستاها را تامین کردند.

مختارزاده همچنین از اعزام پزشک و پیراپزشک جهت ویزیت و درمان رایگان در این روستاها در قالب طرح هجرت بسیج سازندگی خبر داد و متذکر شد: از سوی واحد بهداری بسیج سازندگی منطقه آذربایجان غربی یک دستگاه آمبولانس و مقداری دارو برای توزیع در میان روستاییان به این نقاط انتقال داده شد.

وی با اشاره به اینکه داروهای مورد نیاز از طرف شبکه بهداشت و درمان چالدران تامین و به صورت رایگان در اختیار روستاییان ویزیت شده قرار گرفت ، افزود: به تعداد 250 نفر از اهالی روستاها خدمات درمانی و بهداشتی ارائه شده است.