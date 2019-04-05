به گزارش خبرنگار مهر، آیتالله حبیب الله شعبانی ظهر جمعه در خطبههای نماز جمعه همدان به پشت سر گذاشتن عید مبعث اشاره کرد و با بیان اینکه اگر در جامعهای اهداف انبیا ء و آنچه برای آن مبعوث شدهاند محقق شود، مدینه فاضله شکل میگیرد، گفت: بشر با اتکای به عقل خود نمیتواند به ساحت خداوند برسد و بفهمد که در دنیای دیگر چه میگذرد.
امام جمعه همدان با اشاره به اینکه خداوند ۱۲۴ هزار پیامبر را برگزید تا بشر بداند عبودیت تنها برای خداست و باید از طاغوت دوری کرد، گفت: امروز تمدن غربی و سبک زندگی آن انسان را به ذلالت دعوت میکند که حکم طاغوت را دارند و باید از آن اجتناب کرد.
وی با بیان اینکه برخی از دولتهای غربی و شبکههای ماهوارهای ذلالت را ترویج میکنند و به دنبال گمراهی انسانها هستند، عنوان کرد: پیامبر (ص) به دلیل ظرفیت آموزههای دین اسلام و قرآن توان هدایت جوامع را داشتند و شخصیت ایشان به عنوان مسئول جامعه از جنس مردم بود و مرفه بی درد نبودند.
امام جمعه همدان با اشاره به اینکه پیامبر (ص) وقتی میدیدند جامعه گرفتار است خود نیز احساس گرفتاری میکردند و با مردم همدرد بودند، افزود: مسئول جامعه نمیتواند وقتی مردم درگیر گرفتاری و سیل هستند، راحت بخوابد و اگر مسئولی چنین نیست ربطی به دین، انقلاب و نظام ندارد، بلکه مشکل جایی دیگر است.
مسئولان و مردم با افراد مصیبتزده همراه شوند
وی با بیان اینکه نگاه اجتماعی اسلام این است که مسئولان و مردم با افراد مصیبتزده همراه شوند، افزود: بلاهای طبیعی حتی اگر بلا باشند در دل خود رحمت الهی به همراه دارند.
آیت الله شعبانی با اشاره به اینکه امروز مردم گلستان و لرستان دچار آسیب شدهاند و نیاز به کمک دارند، گفت: باید به یاری یکدیگر شتافت.
وی در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به آسیبهایی وارد شده ناشی از بارندگیهای اخیر در استان همدان عنوان کرد: باید آسیبهای وارد شده شناسایی و برطرف شود و مسئولان با مردم همراه شوند و مشکلات آنها به ویژه در بخش کشاورزی و حاشیه شهرها بررسی و برطرف شود.
امام جمعه همدان با بیان اینکه بیشترین آسیبها به حاشیه شهرهای استان همدان مربوط است، گفت: بخشهای کمتر برخوردار که قبلاً چندان مورد توجه قرار نگرفته باید بیشتر دیده شود و در توسعه شهری این مناطق مورد توجه قرار گیرند.
آیت الله شعبانی همچنین با اشاره به اینکه مسیرهای بینالمللی کمک به مردم سیلزده توسط آمریکا مسدود شده است، اظهار کرد: دولتی که حقوق بشر را فریاد میکند خود بزرگترین ناقض حقوق بشر است و ایران را به بی مدیریتی متهم میکند.
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