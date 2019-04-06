تصاویر خورشیدگرفتگی در مریخ ثبت شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از نیواطلس، در این تصاویر دو قمر سیاره مریخ یعنی فوبوس و دیموس بین سیاره مریخ و خورشید قرار گرفته‌اند.

همانطور که برای مشاهده تصاویر خورشیدگرفتگی از زمین نیازمند استفاده از عینک‌هایی خاص هستیم، مریخ نورد کنجکاوی هم برای این کار از دوربینی ویژه بهره گرفته که ماستکم نام دارد. دوربین یادشده مجهز به فیلترهای خاصی است که تصویربرداری از خورشید را در زمان عبور قمرهای مریخ از برابر آن ممکن کرده است.

در این تصاویر که در تاریخ ۱۷ مارس تهیه شده، از یک سو دیموس در حال عبور از برابر خورشید دیده می‌شود. با توجه به اینکه این قمر مریخ تنها ۲.۳ کیلومتر قطر دارد، مانند یک نقطه سیاه کوچک به نظر می‌رسد. در تصویر دیگری که مربوط به فوبوس است، فضای بیشتری در برابر خورشید سیاه شده است. علت این مساله آن است که قطر فوبوس در حدود ۱۱.۵ کیلومتر است.

در یکی دیگر از این تصاویر مشاهده می‌شود که سایه فوبوس به طور مختصری باعث تاریک شدن آسمان شده است. البته این تصویر در تاریخ ۲۵ مارس گرفته شده است.