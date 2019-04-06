به گزارش خبرنگار مهر، پوستر نمایش ترسناک «فقط چهل روزه بودم» به کارگردانی مسعود طیبی در حالی رونمایی شد که این اثر نمایشی قرار است اردیبهشت ماه در بخش اساتید بیست و دومین جشنواره تئاتر دانشگاهی ایران به صحنه برود.

این نمایش اثری در ژانر ترسناک است که با رده‌بندی سنی اجرا خواهد شد. داستان «فقط چهل روزه بودم» درباره نویسنده مرده‌ای است که تا ۴۰ روز روحش در خانه مانده و همچنان با همسرش زندگی می‌کند. اتفاقات نمایش در روز سی و نهم حضور این روح در خانه رخ می‌دهد و این روز مدام در نمایش تکرار می‌شود تا اینکه در صحنه آخر روز چهلم فرا می‌رسد و اتفاق وحشتناکی رخ می‌دهد. در این اجرا مخاطب به مرور متوجه می‌شود که زن دارد با روح همسرش زندگی می‌کند و همین مساله و اتفاقاتی که در طول اجرا رخ می‌دهد، صحنه‌های ترسناکی را رقم می‌زند.

اتفاقات نمایش در یک غسالخانه می‌افتد و مخاطبان از پشت یک محفظه شیشه‌ای کاراکترها را می‌بینند. ایمان میرهاشمی و آرزو صفی‌یاری ۲ بازیگر نمایش هستند که هر ۲ از دانشجویان طیبی در دانشگاه علمی کاربردی محسوب می‌شوند. صادق زارعی نیز تهیه‌کننده نمایش نیز از جمله دانشجویان هنر است.

دیگر عوامل این نمایش عبارتند از: دستیار کارگردان و برنامه ریز: کامران پارسا، منشی صحنه:بهناز نادری، طراح لباس: متین کی منش، طراح گریم: بتسابه نعیمایی، طراح نور: مرتضی حقیقت بیان، مهندسی صدا: یونس عبدالله پور، تولید محتوای تبلیغات: گروه هنری @_endlessart_، تهیه کننده: صادق زارعی.

بیست و دومین جشنواره بین المللی تئاتر دانشگاهی پنجم تا چهاردهم اردیبهشت ۹۸ برگزار خواهد شد.