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۱۸ فروردین ۱۳۹۸، ۸:۵۳

درد نمونه برداری به تاریخ پیوست؛

شکار سلول‌های سرطانی خون با مچ بند هوشمند!

شکار سلول‌های سرطانی خون با مچ بند هوشمند!

بافت برداری از بدن انسان یکی از دردناک‌ترین و در عین حال مؤثرترین روش‌های موجود در جهان برای تشخیص بیماری سرطان است اما استفاده از نوعی مچ بند هوشمند تحولی در این عرصه ایجاد می‌کند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سی جی تی ان، در روش بافت برداری قطعه‌ای از بافت بدن یا نمونه‌ای از سلول‌های بدن بیمار از آن جدا می‌شود تا در بررسی آزمایشگاهی بتوان در مورد ابتلای فرد به سرطان تصمیم قطعی گرفت. اما این درد با کاربرد یک روش جدید به زودی به تاریخ می‌پیوندد.

محققان دانشگاه میشیگان موفق به طراحی یک مچ بند ویژه شده اند که ظاهری شبیه به ساعت‌های هوشمند دارد و قادر به شناسایی و شکار سلول‌های سرطانی به طور آنی و مستقیم از طریق جریان خون است. استفاده از ابزار یادشده باعث می‌شود که میلیون‌ها بیمار از درد و رنج روش نمونه برداری رهایی یابند.

اندازه گیری سلول‌های سرطانی موجود در خون از آن جهت اهمیت دارد که عدم شناخت دقیق آنها باعث شکل گیری تومورهای مرگبار می‌شود. سلول‌های سرطانی در حال جابجایی در خون کار بسیار دشواری است که با استفاده از این مچ بند پیشرفته ممکن شده است.

این محصول که فعلاً بر روی برخی حیوانات با موفقیت آزمایش شده، قادر است ۳.۵ برابر روش‌های مبتنی بر آزمایش خون و بافت برداری سلول‌های سرطانی در حال گردش در خون را شناسایی کند و لذا دقت و کارآیی بیشتری دارد.

مچ بند یادشده بعد از بسته شدن به دور دست با رعایت اصول بهداشتی و با استفاده از داروهای ضدانعقاد به یک رگ خون مرتبط می‌شود و فعالیت خود را انجام می‌دهد. پیش بینی می‌شود انسان‌ها بتوانند ظرف سه تا پنج سال آینده از این مچ بند استفاده کنند.

کد مطلب 4582913

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