محاصره وزارت دفاع سودان از سوی معترضین/ البشیر باید برود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، اعتراضات ضد دولتی سودان که از ماه دسامبر آغاز شده بار دیگر پیگیری شد و این بار معترضین در اطراف ساختمان مرکزی ارتش این کشور که وزارت دفاع نیز در این محل قرار دارد، تجمع کردند.

این برای اولین بار از زمان آغاز اعتراضات سودان است که معترضین اقدام به تجمع در اطراف ساختمان وزارت دفاع می‌کنند.

معترضین با سر دادن شعارهایی خواستار حمایت ارتش از اعتراضات مردمی علیه «عمر البشیر» رئیس جمهور سودان بودند. گفتنی در اعتراضات روز گذشته سودان ۳ نفر از معترضین کشته شده اند.

اعتراضات سودان از ماه دسامبر در اعتراض به افزایش قیمت‌ها و وخامت وضعیت اقتصادی آغاز شد اما خیلی سریع معترضین خواستار کنار رفتن عمر البشیر از قدرت شدند.

البشیر بیش از سه دهه است که قدرت را در سودان در دست دارد.