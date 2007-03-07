هجرت "رسول" در آستانه اربعین حسینی

به گزارش خبرگزاری مهر، مشاور رئیس جمهور در امور هنری در پیامی درگذشت رسول ملاقلی‌پور را به جامعه هنری ایران تسلیت گفت. متن پیام جواد شمقدری به این شرح است: "رسول ملاقلی پور از نسلی است که هویت و سیر رشد و تعالی خود را در بستر حرکت انقلاب اسلامی جست. از مسجد به هنر، از انقلاب به عکاسی و از جنگ به سینما رسید. بی تردید بهترین آثار او فیلم هایی است که ایده و مضمون و بالاخره قصه آن از وقایع، آرمان ها و انگیزه آدم هایی سربرآورد که در درون دفاع مقدس و صحنه های حماسه و مقاومت، خود اسطوره شده بودند."

در بخشی دیگر از این پیام می خوانیم: "هرگاه او در مقابل قامت مردان مردی که گرچه در زمین گام می زدند اما در عرش الهی خط پرواز آنها رسم می گردید، زانو زد، توانست به خلق آثاری ماندگار توفیق یابد. این آثار فارغ از آنکه منتقدین چه نظری داشته و دارند بی تردید نقاط درخشان کارنامه سینمایی او هستند. فرزندان پاکی که اینک فرشتگانی هستند که در احوال پرخطر آن عالم او را نه تنها همراهی می کنند که ریسمان اتصال او به کاروان شهدا و ان شاء الله کربلا خواهند بود. زندگی هنرمند با مرگ او خاتمه نمی یابد. بلکه حیات او در آثار ارزشمند و متعهدانه او جاری و باقی خواهد بود. رفتن رسول را باور نمی کنیم. اگر چه دیگر او را نخواهیم دید، اما آغاز سفری را که شاید کربلا نقطه آغاز آن است می توانیم هضم کنیم و تسلی یابیم."

شمقدری در پایان پیام خود آورده است: "به همسر آن مرحوم که خود از تبار زینبیان است و به فرزندان این هنرمند انقلاب تسلیت عرض می کنم و ان شاء الله خداوند در این روزهای آخر سال تحمل این مصیبت را بر همه بازماندگان آسان گرداند و پاداش صبر بر این ضایعه دردناک را به احسن حال مبدل سازد."