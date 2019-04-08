به گزارش خبرگزاری مهر، سید اسدالله جولایی، افزود: ستاد دیه مجموعه‌ای مردمی است که رسالت آن با اعتبار دریافتی از جانب خیرین بر رفع مشکل آن‌هایی توجه دارد که ناخواسته راهی حبس گردیده و در ادامه به دلیل عدم پشتوانه مالی ماه‌ها و بعضاً برخی سال‌ها در زندان می‌مانند. دریافت اخبار تلخ حاکم در برخی شهرها و روستاها بر آن داشت تا با تشکیل جلسه فوق‌العاده برای حل مصائب خانواده‌هایی که در کنار معضل سیلاب به دلایلی چون بدهی مالی (غیرکلاهبرداری) بستگان آن‌ها گرفتار حبس شده تسهیلات ویژه و فوری قائل شویم.

وی ادامه داد: برای همین منظور با هماهنگی صورت گرفته ضمن مشارکت حداکثری در امر امدادرسانی، نمایندگی ستاد دیه در استان‌های گلستان، مازندران، لرستان، خوزستان و فارس موظف شدند ضمن شناسایی محبوسان واجد شرایط، صرف نظر از قیود مندرج در شیوه‌نامه‌های مربوط به پرداخت تسهیلات نسبت به آزادی محکومان یاد شده اقدام نمایند.

مدیرعامل ستاد دیه کشور تاکید کرد: درگیری اقارب نسبی و سببی درجه اول این دسته از زندانیان در امر مقابله با بحران ناشی از سیل و همچنین تأیید ستاد مدیریت بحران تنها شروط بهره‌مندی از این امکان تعریف شده‌اند.