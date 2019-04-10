کانال انحراف آب «یلمه خندان» بازگشایی شد

به گزارش خبرنگار مهر، علی نظری عصر چهارشنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: کانال انحراف آب شمال آق قلا (یلمه خندان) پس از سه روز فعالیت مداوم بازگشایی شد.

وی افزود: هدف از اجرای این طرح، انتقال آب از شمال شرق آق قلا به شمال غرب آق قلا است که پس از احداث کانالی به طول سه و نیم کیلومتر دبی بالغ بر ۲۰ متر مکعب بر ثانیه در کانال جریان یافته و آب از شمال آق قلا به شمال غرب و در نهایت به زهکش های پایین دست منتقل و از ورود آب به شهر آق قلا جلوگیری می شود.

نظری بیان کرد: عملیات اجرایی این طرح به عرض ۱۰ متر و طول سه و نیم کیلومتر از ۱۷ فروردین آغاز و تا ۲۱ فروردین به پایان رسید.

وی خاطرنشان کرد: اثرگذاری این طرح باعث تخلیه هر چه سریعتر مانداب های داخل شهر آق قلا خواهد شد.