  1. استانها
  2. گلستان
۲۱ فروردین ۱۳۹۸، ۱۹:۵۹

مدیر عامل شرکت آب منطقه ای گلستان:

کانال انحراف آب «یلمه خندان» بازگشایی شد

کانال انحراف آب «یلمه خندان» بازگشایی شد

گرگان- مدیر عامل شرکت آب منطقه ای گلستان از بازگشایی کانال انحراف آب شمال آق قلا (یلمه خندان) پس از سه روز فعالیت خبر داد و گفت: این طرح باعث تخلیه مانداب آق قلا خواهد شد.

به گزارش خبرنگار مهر، علی نظری عصر چهارشنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: کانال انحراف آب شمال آق قلا (یلمه خندان) پس از سه روز فعالیت مداوم بازگشایی شد.

وی افزود: هدف از اجرای این طرح، انتقال آب از شمال شرق آق قلا به شمال غرب آق قلا است که پس از احداث کانالی به طول سه و نیم کیلومتر دبی بالغ بر ۲۰ متر مکعب بر ثانیه در کانال جریان یافته و آب از شمال آق قلا به شمال غرب و در نهایت به زهکش های پایین دست منتقل و از ورود آب به شهر آق قلا جلوگیری می شود.

نظری بیان کرد: عملیات اجرایی این طرح به عرض ۱۰ متر و طول سه و نیم کیلومتر از ۱۷ فروردین آغاز و تا ۲۱ فروردین به پایان رسید.

وی خاطرنشان کرد: اثرگذاری این طرح باعث تخلیه هر چه سریعتر مانداب های داخل شهر آق قلا خواهد شد.

کد مطلب 4587587

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها

    اخبار کوتاه