دشت های سرسبز و آبشارهای دیدنی در خراسان رضوی

خبرگزاری مهر، گروه استان‌ها؛ فرا رسیدن بهار مژده سرسبزی و زیبایی طبیعت را اعلام می‌کند و دشت‌ها و چشمه ساران با فرارسیدن سال جدید جان دوباره می‌گیرند و پذیرایی گردشگرانی هستند که می‌خواهند ساعاتی را از زندگی روزانه فاصله گرفته و در طبیعت آرامش یابند.

خراسان رضوی به دلیل اقلیم‌های متفاوت دارای جاذبه‌های طبیعی فراوانی است که موجب شده تا دشت‌های وسیع و آبشارهای دیدنی در کنار دره‌های سرسبز در شهرهای مختلف این استان ایجاد شود.

اماکنی که هر کدام زیبایی‌های منحصر به فردی داشته و همه ساله پذیرای صدها هزار گردشگر برای گذران اوقات فراغت است.

پارک ملی تندوره

این پارک در ۳۰ کیلومتری جنوب غربی درگز واقع شده و به سبب داشتن گونه‌های نادر گیاهی و جانوری و مناظر کم نظیر طبیعی از حیث زیستگاه‌های منحصر به فرد جغرافیایی از اعتبار بین المللی ویژه ای برخوردار است.

تندوره منطقه‌ای است کوهستانی با صخره‌ها و تپه ماهورهای بسیار و دره‌های عمیق و شیب دار که پوشیده از گیاهان گوناگون بوده و یکی از بهترین زیستگاه‌های جانوران می‌باشد.

این پارک علاوه بر داشتن چشم اندازها و مناظر بی نهایت زیبا و استثنایی از نظر منابع حیات وحش نیز غنی است.

تندوره محل تداخل زندگی سه نژاد از قوچ و میش‌های اوریال یعنی اوریال ایران یا اوریال کوپه داغ، اوریال ماورا خزر و بالاخره اوریال افغان می‌باشد و از مهمترین گونه‌های جانوری پارک تندوره می‌توان از کل و بز، پلنگ، گربه پالاس، گربه جنگلی، گراز یا خوک وحشی، گرگ، شغال، روباه، خرگوش، تشی، انواع پرندگان شکاری و غیره یاد کرد.

شهر ییلاقی شاندیز

شهر ییلاقی شاندیز بدلیل قرارگرفتن در دامنه‌های شمالی سلسله ارتفاعات بینالود و برخورداری از آب و هوای معتدل، آب فراوان و باغ‌های وسیع و مناظر طبیعی و دیدنی یکی از مقاصد گردشگری مسافران مشهد بوده است. سراسر جنوب این شهر ارتفاعات بینالود خراسان واقع است، که قله شیرباد در زشک شاندیز نیز مرتفع‌ترین نقطه استان به شمار می‌رود. آب وهوای شهر شاندیز معتدل می‌باشد و با توجه به طبیعت سرسبز، پوشش گیاهی، درختان انبوه و متراکم، رودخانه، ارتفاعات جنوبی و غربی شهر، دارای تابستان‌هایی خنک و زمستان‌هایی بسیار سرد است. میانگین دمای سالانه این منطقه نیز ۲۵ درجه می‌باشد و از جاذبه‌های گردشگری مشهد محسوب می‌شود.

مهم‌ترین محصول تولیدی باغی در این شهر گیلاس است. پوست و محصولات پوستی سوغات معروف و ناب این شهر است و کلیه محصولات پوستی مانند: کت، کلاه و … از شهر شاندیز به دیگر شهرهای ایران ارسال می‌گردد. غذای معروف شاندیز، شیشلیک است که از شش تکه گوشت گوسفند با روش پخت مخصوص تهیه می‌شود و شهرت جهانی داشته و در بسیاری از نقاط ایران و جهان رستوران‌هایی با نام این شهر زیبا وجود دارد که به عرضه غذای لذیذشیشلیک شاندیز می‌پردازند.

منطقه‌ی ییلاقی طرقبه

ییلاق طرقبه با وسعت ۱۶۰۰ کیلومترمربع در امتداد دره‌ی بسیار با صفایی واقع شده و از نظر زمین‌شناسی از بخش‌های دشت، پای کوه و کوهستانی شکل گرفته است. طرقبه دارای آب و هوای سرد و خشک با تابستان‌هایی خنک و مطبوع می‌باشد که بدلیل بالا بودن ارتفاع آن، میزان بارندگی این منطقه نسبت به شهر مشهد بیشتر است. از مهم‌ترین صنایع دستی منطقه علاوه بر بافته‌ها و ساخته‌های بومی، سبدبافی است که به سبب توریستی بودن طرقبه، بازار این تولیدات از موقعیت مطلوبی برخوردار است. صنایع ظریف حصیر بافی، در میان گردشگرانی که به این منطقه از مشهد سفر می‌کنند، جایگاه ویژه‌ای دارد. علاوه بر آن پرورش گل و گیاه نیز از مشاغل فعال طرقبه است.

همچنین در دامنه شمالی رشته کوه‌های بینالود واقع در غرب و جنوب‌غربی شهرستان مشهد، دره‌های باصفا و سرسبزی وجود دارد. دره‌های زیبای مایان، دهبار و جاغرق در طرقبه با باغ‌های میوه فراوان از جمله این دره‌های سرسبز می‌باشد.

دره مایان شامل روستاهای ازغد، مایان علیا، مایان سفلی و حصار می‌باشد که اراضی کشاورزی و باغات آن از آب رودخانه مایان آبیاری می‌شود. دره دهبار شامل روستاهای دهبار و کلاته آهن بوده و زمین‌های آن را رودخانه دهبار سیراب می‌کند.

دره جاغرق شامل روستاهای جاغرق، عنبران، طرقدر و شهر طرقبه است که از جریان رودخانه جاغرق بهره می‌برند. همه روستاهای مذکور در فهرست جاهای دیدنی اطراف مشهد قرار دارند و در تمامی ایام سال به ویژه در فصول بهار و تابستان جمعیت فراوانی از گردشگران و دوستداران محیط زیست را به سوی خود فرا می‌خوانند.

آبشار قره‌سو

آبشار قره سو در جنوب‌غربی شهرستان کلات نادری در فاصله پنج کیلومتری آن و در یک کیلومتری جاده لایین از سمت کلات واقع شده است. جاده آن پیش از تونل ورودی شهر از ابتدای جاده کلات – درگز جدا می‌شود و پس از پنج کیلومتر درجهت جنوب غرب به روستای قره‌سو می‌رسد. کوه بیساماد در سه کیلومتری غرب و کوه هزار مسجد در پنج کیلومتری جنوب غربی آن قرار دارد.

طبیعت زیبا و آب و هوای ییلاقی، وجود آبشارهای بلند با دره‌های تنگ، موقعیت قره‌سو را ممتاز می‌کند و وجود هشت آبشار و چشمه‌های خنک و نردبان‌های فلزی تعبیه شده برای رفتن به بالای آبشار از عواملی هستند که مسافران را به طرف خود جلب می‌کند.

قره‌سو واژه‌ای است ترکی و به معنی «آب سیاه» است و چون بستر و کف رودخانه را سنگ‌های سیاه پوشانده، وقتی آب روی آنها حرکت می‌کند، مسیر رودخانه سیاه دیده می‌شود.

آنچه به زیبایی این آبشارها افزوده و این مکان را زیباتر می‌کند، دره‌های تنگ و پیچ در پیچ با دیواره‌هایی ۹۰ درجه که سر به فلک کشیده است. مسیر حرکت در این دره‌ها بسیار تنگ و باریک و نیمه تاریک است. نردبان‌های فلزی برای یاری گردشگران در بخش‌های گوناگون این دره به کار رفته است.