اجرای «الیور توییست» با بازی مددجویان کانون اصلاح و تربیت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی تالار هنر، نمایش «الیور توییست» با حمایت معاونت فرهنگی قوه قضاییه و مریم کاظمی دبیر بیست و پنجمین جشنواره تئاتر کودک و نوجوان از ۱ تا ۵ اردیبهشت ساعت ۱۶ در تالار هنر روی صحنه خواهد رفت.

در خلاصه داستان این نمایش آمده است: در شروع نمایش سپهر داستان زندگی اش را برای هم اتاقی هایش در کانون اصلاح و تربیت تهران تعریف می کند: داستان زندگی کودک زباله گردی که در خیابان های حوالی یک تماشاخانه با جمع کردن زباله ها زندگی می گذراند. او مادرش را از دست داده و پدرش به علت بدهی در زندان است.

این نوجوان عاشق بازیگری است و یکی از آرزوهایش دیدن نمایش در حال اجرای «الیور توییست» است اما صاحب کار او که از قضا داماد کوچک آنهاست نه تنها به او پولی پرداخت نمی کند بلکه زحماتش را بخشی از هزینه جهیزیه خواهرش می داند. سپهر با مشورت دوست خیالی اش شهباز که عادت به کشتن صاحب کارهایش دارد تشویق می شود که حقش را بگیرد و پول بلیت گرانقیمت تئاتر «الیور توییست» را دریافت کند اما دامادشان در ازای این امر تقاضای نامشروع دیگری دارد ...

در جریان نمایش داستان زندگی سپهر با داستان ۲ نوجوان دیگر که یکی در نتیجه دفاع از مادرش و دیگری در یک نزاع طرف مقابل خود را به قتل رسانده اند، در می آمیزد.

عوامل نمایش «الیور توییست» عبارتند از نویسنده و کارگردان: اسماعیل فیروزی، بازیگران: شایان .ن، علی .الف، محمدرضا .ر، ابوالفضل. ک و مهدی. پ، دستیار کارگردان: مهدی میلانی، مشاوران: فرهاد درودگر، پارسا فولادوند و پارسوا پاکیزه.

نمایش «الیور توییست» با بازی شخصیت های واقعی نمایش یعنی مددجویان کانون اصلاح و تربیت تهران سال گذشته موفق به حضور در بخش ویژه بیست و پنجمین جشنواره بین المللی تئاتر کودک و نوجوان شد و مورد استقبال تماشاگران قرار گرفت.

تماشای این نمایش برای افراد زیر ۱۲ سال مناسب نیست.