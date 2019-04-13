یکی از بنیانگذاران ساندنس متهم به آزار جنسی شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ورایتی، استرلینگ ون واگنن یکی از بنیانگذاران اولیه جشنواره فیلم ساندنس به سوء‌استفاده جنسی از کودکان متهم شده است.

انستیتو ساندنس با انتشار بیانیه‌ای اعلام کرده با این فرد از سال ۱۹۹۳ تاکنون هیچ همکاری نداشته است.

در حالی که مقامات قضائی سالت لیک سیتی این فرد را متهم به سوء‌استفاده از کودکان کرده است، ساندنس با صدور بیانیه‌ای اعلام کرده: درست است که استرلینگ ون‌واگنن هم در شکل‌گیری فستیوال و هم انستیتو نقش داشته اما ما از گزارش‌های مطبوعاتی اخیر متوجه سوء‌رفتار وی شده‌ایم و اعلام می‌کنیم این مؤسسه از سال ۱۹۹۳ تاکنون هیچ ارتباطی با وی نداشته است. ما ضمن محکوم کردن این رفتار با قربانیان وی اظهار همدردی داریم.

ون واگنن دوم آوریل به این جرم متهم شد. اتهام وی به سال ۲۰۱۳ بازمی گردد و اینکه وی از کودکی هفت ساله سوء‌استفاده کرده و این کار تا سال ۲۰۱۵ که این کودک ۹ ساله شده ادامه داشته است.

در مستندات دادگاه آمده است که این دختر بچه به خانواده خود گفته است که ون‌واگنن در این مدت ۲ بار وی را لمس کرده است.

ون واگنن از دوم آوریل با سپردن وثیقه ۷۵ هزار دلاری آزاد شده است.

گفته شده وی در ماه مارس از دانشگاه یوتا که در آن‌جا به عنوان استاد سینما مشغول کار بوده استعفا کرده و این پس از آن بوده که خبری مبنی بر ایجاد مزاحمت برای یک کودک در سال ۱۹۹۳، منتشر شده است.

ون واگنن یکی از بنیانگذاران جشنواره فیلم ساندنس بود که ابتدا با عنوان جشنواره فیلم یوتا / آمریکا همراه رابرت ردفورد در سال ۱۹۷۸ تأسیس شد. او در آن زمان رئیس کمپانی تولید فیلم ردفورد بود. فستیوال بعداً در سال ۱۹۹۱ به جشنواره فیلم ساندنس تغییر کرد.

ون واگنن سال ۱۹۸۵ درام «سفر به زیبایی» را تولید کرد و جرالدین پگ برای بازی در آن جایزه بهترین بازیگر زن اسکار را دریافت کرد.