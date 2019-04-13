نیروهای جهادی«فاطمیون» به کمک سیل زدگان استان لرستان شتافتند

به گزارش خبرنگار مهر، هفته گذشته نخستین گروه از نیروهای جهادی فاطمیون به لرستان اعزام شدند.

پنجشنبه هفته گذشته نخستین گروه از نیروهای جهادی فاطمیون، متشکل از رزمندگان و خانواده شهدای فاطمیون ساکن تهران و مشهد، عازم استان لرستان به مقصد شهرستان پلدختر شدند.

نیروهای فاطمیون جهت امدادرسانی در روستاهای چم‌گرداب، چم‌مهر و بابازید مستقر شدند و پس از خارج کردن لوازم منزل سیل زدگان، گل و لای حاصل از سیلاب را از منازل خارج نمودند.

ساخت سکو برای قایق‌های امدادی، پاکسازی کامل چندین منزل از آب گرفتگی و ساخت دو سرویس بهداشتی برای سیل زدگان از فعالیت‌های نیروهای جهادگر فاطمیون بود.

نیروهای فاطمیون به چهار گروه تقسیم شدند. گروه اول در داخل شهر پلدختر به شستشوی منازل پاکسازی شده پرداختند.

گروه دوم به روستای چمگردان رفتند و به ساخت و ساز پرداختند. این جهادگران اقدام به ساخت ضروریاتی از قبیل حمام و سرویس بهداشتی برای مناطق چادرنشین کردند.

گروه سوم در روستای چم‌مهر مستقر شده و گل و لای چند منزل را خارج کردند که در این حین جواهرات و زیورآلاتی نیز توسط نیروهای فاطمیون پیدا شد که بصورت تمام و کمال تحویل صاحبان آن گردید.

چهارمین گروه از نیروهای فاطمیون به روستای بابازید رفتند و اقدام به خروج گل و لای منازل کردند. این اقدام در حالی صورت گرفت که از شب گذشته تا صبح امروز، باران زیادی به آن منطقه نازل شده و کار را سخت کرده بود.

خاطر نشان می‌شود، این گزارش در خصوص فعالیت نیروهای جهادی فاطمیون (اعزامی از تهران) است. گروه‌های چندگانه دیگری نیز از نیروهای فاطمیون (مشهد) به لرستان اعزام شده‌اند.