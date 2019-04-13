حضور ۲ فیلم مستند ایرانی در جشنواره انگلیسی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی، ۲ فیلم مستند «سارا» ساخته هادی شریعتی و «من باید پرواز کنم» به کارگردانی غزاله رضوی در بخش مسابقه جشنواره اینترنتی «لیفت‌آف» انگلیس به رقابت می‌پردازند.

نهمین دوره جشنواره «لیفت‌آف» liftoff انگلیس از ۲۱ تا ۲۸ آوریل ۲۰۱۹ برابر با اول تا هشتم اردیبهشت‌ماه ۹۸ به شکل اینترنتی برگزار می‌شود. فیلم‌های منتخب این جشنواره روی وب‌سایت www.liftoff.work به نمایش گذاشته شده و در مرحله‌ی اول، بازدیدکنندگان به فیلم‌ها امتیاز می‌دهند تا در نهایت آثار منتخب توسط چهار داور بازبینی شده و فیلم‌های برگزیده معرفی شوند.

در خلاصه موضوع مستند «سارا» آمده است: فیلمساز در روز تولد فرزندش از صحبت‌های پزشک متوجه نابینایی دخترش می‌شود، اما او و همسرش کم‌کم متوجه می‌شوند که چشم راست او بینایی مختصری دارد. آنها به واقعیت نگاه می‌کنند و شروع به ضبط زندگی او می‌کنند. یک روز سارا تلاش می‌کند کبوتر را از قفس آزاد کند. روز دیگر او به آرامی پیاده می‌رود. در اینجا زندگی او در زمان‌های مختلف نقاشی شده است…

این فیلم به کارگردانی هادی شریعتی، محصول مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی است.

در مستند «من باید پرواز کنم» هم داستان زندگی پیرمرد هشتاد ساله تنهایی را می‌بینیم که تصمیم به ازدواج با دختری جوان می‌گیرد…

کارگردان این فیلم غزاله رضوی و تهیه‌کننده اشکان اشکانی است.