جزییات «آئین آواز» اعلام شد/ قدردانی در کنار بررسی یک شیوه غلط

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی فرهنگسرای ارسباران، سی و دومین نشست «آئین آواز» با تجلیل از محمد باقر جعفری از شاگردان استاد زنده یاد اسماعیل مهرتاش و اجرای موسیقی لرستان ساعت ۱۸ روز سه شنبه ۲۷ فروردین در فرهنگسرای ارسباران برگزار می‌شود. در این نشست جاوید عباسی فلاح، مسعود اعرابی و علی شیرازی به بررسی «غلط های رایج آوازی» می‌پردازند.

محمد ملاآقایی در ۲ بخش با قطعات محلی لری و سنتی با همراهی مختار فلاحی نوازنده سازهای کمانچه و ویولون و سرپرست گروه، امیر بیات نوازنده نی، آرین امیری نوازنده سنتور و فرهاد الماسی نوازنده تمبک به اجرای آواز در مایه افشاری می‌پردازد. این در حالی است که اجرای آواز احمد بیرانوند و سجاد شوشتری بخش دیگر این نشست است.

نشست تخصصی آموزشی «آئین آواز» به مدت سه سال است توسط کانون موسیقی ارسباران با هدف فراهم آوردن بستری مناسب برای بررسی مشکلات و انتقال تجربه بزرگان هنر آواز، احیای این هنر، تجلیل از بزرگان موسیقی آواز و معرفی استعدادها و چهره‌های ناشناخته این هنر راه‌اندازی شده است.