به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از تایمزاسرائیل، «آویگدور لیبرمن»، وزیر جنگ مستعفی رژیم صهیونیستی که ریاست حزب «اسرائیل خانه ما» را نیز برعهده دارد، در نشست حزبی خود، تعهد نتانیاهو به سرنگونی دولت حماس در نوار غزه را شرط همکاری با او عنوان کرده است.

همچنین گفته شده لیبرمن در کابینه آتی نتانیاهو خواستار بدست گیری پست وزارت داخله شده هرچند به وزارت جنگ نیز چشم امید دارد.

پیش از این عودیت فوریر از رهبران حزب «اسرائیل خانه ما» گفته بود، اگر آتش بس با حماس ادامه یابد، با نتانیاهو همکاری نخواهند کرد.

سال گذشته رژیم صهیونیستی با هدف بمباران نوار غزه جنگ تمام عیاری را علیه فلسطینی‌ها آغاز کرد، اما در نهایت پس از سه روز واکنش‌های حماس باعث شد تا دولت نتانیاهو مجبور به پذیرش آتش بس شود.

آتش بس سال گذشته رژیم صهیونیستی در نوار غزه ضمن آنکه اختلافات داخلی را در کابینه این رژیم تشدید کرد، همچنین منجر به استعفای لیبرمن از پست وزارت دفاع شد.