احتمال طرح تحریم های دارویی ایران در نشست برلین

به گزارش خبرنگار مهر، علی جعفریان، روز سه شنبه در نشست خبری هفتمین نشست منطقه‌ای مجمع جهانی سلامت که قرار است در روزهای ۹ و ۱۰ اردیبهشت ۹۸ در جزیره کیش برگزار شود، گفت: در سال ۲۰۰۹ ساختاری به نام مجمع جهانی سلامت تشکیل شد که محوریت آن در دانشگاهی در آلمان بود که در حوزه سیاستگذاری حوزه سلامت جهانی تلاش می‌کند.

وی با عنوان این مطلب که در سال ۲۰۱۶ دانشگاه علوم پزشکی تهران به عنوان بیست و چهارمین عضو مجمع جهانی سلامت پذیرفته شد، افزود: دانشگاه علوم پزشکی تهران، تنها عضو این مجمع از بین کشورهای منطقه است.

جعفریان با اشاره به نشست مجمع جهانی سلامت در برلین که مهر ماه امسال برگزار خواهد شد، گفت: مجمع جهانی سلامت نوعی اتاق فکر بزرگ در ابعاد جهانی در حوزه سلامت است که دانشگاهیان، صاحبان صنایع، سیاستگذاران و نمایندگانی از جامعه مردمی در آن شرکت می‌کنند.

رئیس بین‌المللی مجمع جهانی سلامت در سال ۲۰۱۹، ادامه داد: از سال ۲۰۱۳ قرار شد نشست‌هایی از سوی مجمع جهانی سلامت در نقاط مختلف دنیا برگزار شود که تاکنون این نشست‌های منطقه‌ای در سنگاپور، ژنو، برزیل، پرتغال و…، برگزار شده و دانشگاه علوم پزشکی تهران به عنوان میزبان هفتمین نشست مجمع جهانی سلامت، معرفی شده است که این نشست در جزیره کیش برگزار می‌شود.

وی، دلیل انتخاب جزیره کیش برای برگزاری هفتمین نشست مجمع جهانی سلامت را، موضوع ویزا دانست و گفت: انتخاب جزیره کیش، به دلیل مسائل مربوط به ویزا بوده است.

جعفریان، در پاسخ به سوال خبرنگار مهر مبنی بر اینکه آیا در نشست منطقه‌ای مجمع در جزیره کیش بیانیه‌ای صادر خواهد شد که بتواند آثار تحریم‌های دارویی و پزشکی را مورد توجه جهانیان قرار دهد، افزود: در نشست منطقه‌ای بیانیه‌ای صادر نمی‌شود، اما آثار این نشست می‌تواند در متنی که در پایان مجمع جهانی سلامت در برلین تهیه می‌شود، اثرگذار باشد. در واقع، در تصمیم گیری برای تهیه متن پایانی نشست برلین، ایران نیز می‌تواند در محتوای آن متن با توجه به موضوع تحریم‌ها، مشارکت کند.