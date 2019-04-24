عرضه نوت بوک های جدید ایسر، ایسوس و دل با تراشه قدرتمند اینتل

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از زددی نت، پردازنده جدید اینتل i۹-۹۹۸۰HK نام دارد و از قدرت و سرعت بالایی برای اجرای بازی‌های ویدئویی، پردازش فایل‌های چندرسانه ای و غیره برخوردار است.

نوت بوک های ایسر Predator Helios ۳۰۰، Nitro ۷, Nitro ۵ و Aspire ۷ نام دارند و مجهز به یکی از پردازنده‌های گرافیکی GeForce GTX ۱۶۶۰Ti یا ۱۶۵۰ هستند. پردازنده جدید اینتل نیز که در این نوت بوک مورد استفاده قرار گرفته Core i۷-۹۷۵۰H نام دارد. بر اساس اعلام ایسر عملکرد پردازنده‌های گرافیکی ان ویدیا تا ۵۰ درصد بهتر از پردازنده‌های قبلی تولیدی خود این شرکت است. زمان دقیق عرضه و قیمت این نوت بوک ها هنوز اعلام نشده است.

البته ایسر تنها شرکتی نیست که همزمان با عرضه پردازنده‌های جدید اینتل و ان ویدیا محصولات جدیدی عرضه خواهد کرد. Zephyrus S و Zephyrus M دو لپ تاپ جدید این شرکت هستند که دارای ۳۲ گیگابایت رم و نمایشگری با دقت ۱۰۸۰ پیکسل هستند و در سه ماهه دوم سال ۲۰۱۹ به بازار می آیند. دل نیز لپ تاپ‌های G۵ و G۷ خود را بر همین اساس به روزرسانی کرده و با نمایشگرهای ۴K روانه بازار خواهد کرد.