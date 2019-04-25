به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام و المسلمین منتظری در مراسم جشن فارغ التحصیلی دانشجویان کارشناسی ارشد پیوسته دوره سی و دوم دانشگاه علوم قضائی ضمن تبریک اعیاد ماه شعبان اظهار کرد: همان گونه که می‌دانید قضاوت صرفاً یک شغل نیست و هرگز به قضاوت از منظر شغل نگاه نکنید بلکه قضاوت یک مسئولیت بزرگ است که خداوند این مسئولیت بزرگ را خواسته اولیا خود قرار داده است. این مقام مقامی است که به پیامبران رسیده و زمانی که مقام نبوت به پیامبر اسلام ختم گردید این منصب به اولیا الله و ائمه معصومین واگذار شد؛ لذا پیامبر اسلام شغلش قضاوت نبوده بلکه جایگاهش قضاوت بود.

وی خطاب به دانشجویان اظهار کرد: دانشجویان عزیز باید بدانید که نگاهتان این نباشد که من یک شغلی دارم و از این شغل درآمدی کسب می‌کنم که اگر این نگاه را داشته باشید، پا در لغزشگاه گذاشته و سقوط خواهید کرد.

دادستان کل کشور تصریح کرد: چرا در اسلام گفته شده است که قاضی را از محل منابع بیت‌المال در حدی که باید در اختیارش قرار دهید تا زندگی اش تأمین شود؟ چرا نگفته‌اند که قاضی هم مثلاً مثل یک کارگر، مزد و مواجب بگیرد؟ چون نگاه اسلام و قرآن به قضاوت صرفاً یک شغل نیست بلکه جایگاهی است که اولیا در آن جایگاه بوده‌اند.



حجت الاسلام والمسلمین منتظری درباره اهمیت کار قضاوت گفت: کار شما با دیگر مشاغل بسیار متفاوت است، برخی شغل‌ها را سخت دانسته‌اند و برای آن سختی شغل مشخص کرده‌اند یعنی آن فرد در آن شغل در معرض خطر است، اما قضاوت شغل سخت و زیان‌آور تعریف نشده است. چرا که تعریف سختی برای قضاوت بسیار کمتر از آن است که بخواهد یک قاضی را در بر بگیرد.



وی اظهار کرد: قضاوت شغلی است که در ابتدا به پیامبران داده شده است. شما در امر قضاوت با جان، مال و نوامیس و آبروی مردم رو به رو هستید که بسیار مهم است.



دادستان کل کشور تصریح کرد: شما با قلمتان و قضاوتتان با آبروی مردم سر و کار دارید لذا هر شغلی را نام ببرید به اندازه شغل قضاوت سخت نیست.



حجت‌الاسلام والمسلمین منتظری افزود: راه شما راهی است بسیار سخت و لغزنده، البته به همین میزان که کار سخت است از آن طرف کاری بسیار با ارزش است.



وی اظهار کرد: امام علی (ع) می‌فرمایند که بهترین نمونه‌های عدالت این است که انسان بتواند از یک فرد مظلوم حمایت کند. ارزش کار شما به این است که در پایان کار خود وقتی از پشت میز بلند می‌شوید ببینید که توانسته اید حق چند مظلوم را از ظالم بستانید.



حجت‌الاسلام والمسلمین منتظری، اظهار کرد: خداوند در سوره مائده سه عنوان کفر، ظلم و فسق را به کسی داده است که در منصب قضاوت بنشیند و به غیر از حق قضاوت کند.



دادستان کل کشور تصریح کرد: شما وقتی که در این جایگاه قرار می‌گیرد افراد مختلف به شما مراجعه می‌کنند و از این جا به بعد وسوسه‌ها شروع می‌شود و برخی از کسانی که خودشان آلوده هستند به دنبال آلوده کردن محیط دادگاه‌ها هم می‌آیند تا یک قاضی را فریب دهند.



حجت‌الاسلام والمسلمین منتظری به برخی از خطرات پیش روی قضات اشاره کرد و افزود: خطراتی وجود دارد که شما را در منصب قضاوت تهدید می‌کند اولین خطر پول و مادیات است، چون شیطان کسی را که به پول احتیاج دارد تا لوازم زندگی اش را تهیه کند وسوسه می‌کند و با پول و مادیات او را از مسیر درست منحرف می‌کند.



وی اظهار کرد: خطر سومی که شما را تهدید می‌کند از سوی دوستان، آشنایان، رفقا و حتی مدیران شماست که در قالب توصیه‌ها و سفارش‌ها صورت می‌گیرد مثلاً به خاطر سفارش یک دوست و رفیق ممکن است قاضی از مسیر عدالت منحرف شود و دچار آسیب گردد.



دادستان کل کشور در توصیه دیگری به فارغ‌التحصیلان تصریح کرد: نکته دیگری که از باب تجربه به شما توصیه می‌کنم این است که در علوم مختلف به روز باشید و دائماً علوم خود را افزایش دهید. توصیه من به شما این است که بخشی از اوقات خود را به صورت روزانه یا هفتگی به مطالعه و افزایش سطح علمی خود اختصاص دهید با همکاران خود مباحثه داشته باشید و سعی کنید هر روزتان مانند روز قبل تکراری نباشد و سعی کنید دائماً به دانش قضائی و حقوقی و اخلاقی و معنوی خود افزوده کنید. چون انسان هر چه به علم او افزوده شود از افتادن به وادی جهل و نادانی نجات داده می‌شود.

حجت الاسلام والمسلمین منتظری افزود: توصیه دیگر من به شما عزیزان این است که بروید و ببینید که ولی فقیه از شما و از دستگاه قضائی چه مطالباتی داشته است. بروید و مطالبات مقام معظم رهبری را از دستگاه قضائی پیدا کنید و به آن‌ها دقت کنید. بررسی کنید که مقام معظم رهبری از شما قضات و دستگاه قضائی چه مطالباتی دارند و چه توصیه‌هایی داشته‌اند.



وی اظهار کرد: قضات ما باید با مبانی نظام و انقلاب اسلامی و اندیشه‌های ولی فقیه آشنا باشند، مقام معظم رهبری در سال گذشته در جمع مسئولان قضائی به صراحت فرمودند که قوه قضائیه باید صددرصد انقلابی باشد و منظور از انقلابی بودن را در ۵ شاخصه عنوان کردند که می‌بایست این شاخص‌ها را مطالعه کنید.

دادستان کل کشور تصریح کرد: طبیعتاً قاضی‌ای که به منصب قضاوت می‌نشیند باید معتقد به مبانی دینی و نظام اسلامی باشد. یک قاضی باید همانگونه که مدنظر مقام معظم رهبری است انقلابی عمل کند.



دادستان کل کشور تصریح کرد: قوه قضائیه باید آنگونه مبرای از فساد باشد که قاضی‌اش به راحتی و با افتخار و با قاطعیت بتواند با فساد برخورد کند. ما هر جا که در جمع مردم قرار می‌گیریم و حاضر می‌شویم خواسته مردم مبارزه با فساد عنوان می‌شود، چه کسی باید این خواسته عمومی را تحقق ببخشد طبیعتاً دستگاه قضائی. البته از دستگاه‌های دیگر هم انتظار می‌رود که زمینه‌های ایجاد فساد را مسدود کنند و با مفسدین برخورد کنند آن‌ها وظیفه دارند منشأ گناه و فساد و خلاف را در ادارات تحت مدیریت خود از بین ببرند. اگر در دستگاه‌های اجرایی این کار انجام می‌شد و مدیران دولتی در مقابل فساد قرار می‌گرفتند ما امروز شاهد پرونده‌های اینچنینی فساد نبودیم. در برخی از پرونده‌ها فسادهایی وجود دارد که منشأ عمده آن‌ها بی توجهی‌ها و رها کردن‌های مدیران است.



حجت الاسلام والمسلمین منتظری افزود: لذا از من و شما انتظار می‌رود با اقتدار و بدون کوچک‌ترین تأثیر پذیری به مبارزه با فساد برخیزیم.



وی اظهار کرد: ما امروز در دنیایی هستیم که می‌بینیم که با تبلیغات فراوان و حرف‌های دروغین به دنبال افکار عمومی هستند این موضوع هم جنبه خارجی دارد و هم جنبه داخلی و طبیعتاً یک قاضی باید با حیله‌ها و روش‌های دشمن آشنا باشد تا بتواند از خود دفاع کند.



دادستان کل کشور تصریح کرد: امروز می‌بینیم عنصری که خود سر تا پا فساد است و تروریست پرور بوده و ناقض حقوق بشر است، موضع گیری‌های بی ارزشی را علیه ایران می‌گیرد. این فرد فاسد در پرونده اش حمایت از تروریست‌ها و تجهیز تروریست‌ها به سلاح وجود دارد، اما ما را تروریست می‌داند.



حجت الاسلام والمسلمین منتظری افزود: درست در زمانی که ایران در کنار عراق در حال مبارزه با تروریست و داعشیان بود، هواپیماهای آمریکا از آسمان برای داعشی‌ها تجهیزات فرو می‌ریخت و نیازهای مختلف آن‌ها را تأمین می‌کرد حالا این آمریکای جنایتکار سپاه عزیز ما را به عنوان سازمان تروریستی معرفی کرده است. لذا لازم است که شما قضات به این موضوعات اشراف داشته باشید و فریب حرف‌های تبلیغاتی دشمن را نخورید.



وی افزود: نظام ما به سه عنصر مجهز است که باعث رشد آن شده است اولین عنصر آن عنایات و نصرت الهی است که نمونه‌های آن را در جنگ هشت ساله شاهد بودیم و یا نمونه دیگر نصرت الهی ماجرای طبس است که فردا هم سالروز آن است.



وی اظهار کرد: دومین عنصر که برای نظام همانند ستون است جایگاه، ولی فقیه است که خداوند به ما ارزانی داشته است و تا زمانی که، ولی فقیه ما وجود دارد دشمن نمی‌تواند به کشور ما نگاه چپ کند.



دادستان کل کشور تصریح کرد: سومین عنصر هم حضور پرشور ملت در همه عرصه‌ها برای پشتیبانی از نظام است که نمونه اخیر آن تلاش و همت همگانی مردم در ماجرای سیل‌های اخیر است.



حجت الاسلام والمسلمین منتظری افزود: سیل‌های اخیر و خساراتی که وارد شد به خاطر برخی سوءمدیریت‌ها است. باران رحمت الهی نباید اینگونه موجب ضرر و زیان شود و بخش عمده‌ای از این مشکلات به خاطر کارهایی است که نباید انجام می‌شده است، مثلاً تخریب کوه‌ها، از بین بردن جنگل‌ها، تصرف مسیل‌ها و ساخت و سازهای غیر مجاز باید متوقف شود و ما در دستگاه قضائی حتماً به این موضوع خواهیم پرداخت و ورود جدی خواهیم کرد. آنچه که وظیفه قوه قضائیه است این است که برای آینده دوراندیشی داشته باشیم و مانع تجاوز به حریم منابع طبیعی گردیم.



وی در پایان به بحث حقوق عامه هم اشاره کرد و گفت: به مسئله حقوق عامه توجه جدی کرده‌ایم و در حال کار بر روی این موضوع هستیم نهایتاً اواخر سال گذشته با جمع‌آوری نظرات اساتید و صاحبنظران یک دستورالعمل نسبتاً مناسب تهیه کردیم که امیدوار هستیم پس از رفع نواقص احتمالی بتوانیم آن را به قانون تبدیل کنیم و شما با توجه اینکه آغاز کارتان در دادسرا است این موضوع را مورد توجه جدی قرار دهید و در موضوعات علمی هم به ما کمک کنید.

در پایان این مراسم از دانشجویان برتر فارغ‌التحصیل دوره سی و دوم دانشگاه تقدیر به عمل آمد.