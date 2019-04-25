به گزارش خبرگزاری مهر، آیت‌الله احمد جنتی رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی از آیت‌الله فلاحتی نماینده ولی‌فقیه در استان گیلان و امام‌جمعه رشت برای همدلی، همراهی صمیمانه و اهتمام ویژه در بزرگداشت چهلمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی در استان گیلان تقدیر و تشکر کرد.

در متن تقدیرنامه آمده است:

حجت‌الاسلام والمسلمین حاج شیخ رسول فلاحتی (دامت افاضاته)

نماینده محترم ولی‌فقیه در استان گیلان و امام جمعه رشت

سلام علیکم

حمد و سپاس خداوند سبحان را که در چهلمین سالگرد پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی به توفیق الهی، توجهات حضرت بقیه‌الله الاعظم (عجل‌الله تعالی فرجه الشریف)، مردم متدین، بصیر و شرافتمند ایران اسلامی با لحظه‌شناسی و لبیک عملی به مقتدای عظیم‌الشأن و ولی‌امر مسلمین حضرت آیت‌الله العظمی امام خامنه‌ای (مدظله العالی) حماسه‌ای خیره‌کننده و سترگ را در حساس‌ترین مقطع تاریخ انقلاب اسلامی آفریدند.

ملت سلحشور، فهیم و دشمن‌شناسی که با استعانت از خداوند قادر متعال، با یاد و نام احیاگر اسلام ناب محمدی (صلی‌الله علیه و آله) حضرت امام خمینی (رضوان‌الله علیه) و شهیدان طریق الهی و حضور تماشایی، اعجاب‌انگیز، آگاهانه و باشکوه، زیباترین جلوه‌های قدرت لایزال الهی را در راهپیمایی پرشور و شور یوم‌الله ۲۲ بهمن ۱۳۹۷ و طلیعه دهه پنجم پیروزی انقلاب اسلامی به رخ جهانیان کشیدند و برگ زرین و درخشان دیگری بر اوراق سراسر صلابت و اقتدار تاریخ ام‌القرای جهان اسلام افزودند.

تجلی حماسه مایه مباهات، همبستگی و استکبارستیزی که جز با بصیرت و انسجام آحاد امت حزب‌الله همیشه حاضر در صحنه، همدلی و صمیمیت و وظیفه‌شناسی توأم با اهتمام و مساعدت تحسین برانگیز قاطبه دست اندرکاران خدوم و گرانقدر میسور نبود. لذا بر حسب وظیفه و با تأسی به حدیث شریف رضوی «من لم یشکر المنعم من المخلوقین لم یشکر الله عز و جل»، اهتمام ستودنی و نقش‌آفرینی تحسین برانگیز مستطاب عالی را ارج نهاده، ضمن تقدیر و سپاس، مزید توفیقاتتان را از ذات اقدس احدیّت جلّ و علا مسئلت می‌نمایم.