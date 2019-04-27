به گزارش خبرنگار مهر، نیره پیروزبخت ظهر شنبه در حاشیه بازدید مصطفی میرسلیم عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام از سازمان ملی استاندارد، بابیان اینکه مجمع تشخیص مصلحت نظام بر لزوم ارتقای استانداردها تأکید دارد، اظهار کرد: این موضوع در راستای سیاستهای اقتصاد مقاومتی است.
وی در ادامه بابیان اینکه سازمان ملی استاندارد برای افزایش پوشش استاندارد چند پروژه اصلی در دستور کار دارد، گفت: استانداردسازی زنجیره ایمنی غذا از مزرعه تا سفره یکی از مهمترین اقدامات در دستور کار است.
رئیس سازمان ملی استاندار در ادامه اولویت بعدی پروژههای در دستور کار این سازمان را استانداردسازی مصرف انرژی برای لوازمخانگی و استاندارد خودرو دانست و گفت: این موضوعات از مطالبات جدی مردم است.
پیروزبخت با اشاره به اینکه پروژههای در دستور کار سازمان ملی استاندارد در بازه زمانی پنجساله اجرایی میشود، اضافه کرد: برش مقطعی سهساله در این رابطه را امروز به هیئت مهمان از مجمع تشخیص مصلحت نظام ارائه دادیم.
وی بابیان اینکه امیدواریم در جلساتی که در آینده برگزار میشود، از نظرات اعضای تشخیص مصلحت نظام برای پیشبرد اهداف سازمان ملی استاندارد بیشتر استفاده کنیم، تصریح کرد: یکی از مهمترین وظایف سازمان ملی استاندارد، افزایش کیفیت همه محصولاتی است که در داخل تولید و توزیع میشوند.
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