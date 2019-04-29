به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله سید محمد خامنه ای رئیس بنیاد حکمت اسلامی صدرا به مناسبت ارتحال چهره ماندگار رشته فلسفه محسن جهانگیری پیام تسلیتی صادر کرد.

متن پیام بدین شرح است:

إنا لله و إنا إلیه راجعون

با کمال تأسف اطلاع یافتیم استاد فرهیخته، چهره ماندگار فلسفه، دکتر محسن جهانگیری دعوت حق تعالی را لبیک گفت و در ایام ماه شعبان و در روز یکشنبه اول اردیبهشت سال ۱۳۹۸ در سن ۹۰ سالگی به دیدار حق شتافت.

مرحوم دکتر محسن جهانگیری سال‌های متمادی با بنیاد حکمت اسلامی صدرا همکاری داشته و در همایش‌های مختلف شرکت و سخنرانی داشتند و همچنین در تصحیح کتب و ترجمه با نشر حکمت صدرا همکاری کرده اند.

درگذشت این استاد فرزانه را به رهبر معظم انقلاب و جامعه علمی و دانشگاهی و بازماندگان محترم ایشان و همکاران بنیاد حکمت صدرا تسلیت عرض می‌کنیم.

سید محمد خامنه ای ریاست بنیاد حکمت اسلامی صدرا