عملیات امنیتی نیروهای عراقی در نزدیکی مرزهای ۳ کشور

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، نیروهای عراقی روز گذشته عملیات امنیتی خود را در دو منطقه در نزدیکی مرزهای عراق با سوریه، عربستان و اردن آغاز کردند.

بر اساس این گزارش نیروهای عراقی عناصر تروریستی در استان الانبار را تحت پیگرد قرار می دهند.

این عملیات نیروهای عراقی منطقه «حوران» واقع در غرب استان الانبار و در نزدیکی مرزهای عراق و عربستان را در بر می گیرد.

همچنین دایره عملیات مذکور، منطقه «وادی القذف» واقع در مرزهای عراق و سوریه و در نزدیکی نوار مرزی اردن را در بر می گیرد.

بر اساس این گزارش، عملیات نیروهای عراقی در این منطقه بر پایه اطلاعات دقیق برای تحت پیگرد قرار دادن عناصر تروریست صورت می گیرد.