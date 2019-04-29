کمک های بشردوستانه سازمان ملل به موزامبیک رسید

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رادیو آلمان، سازمان ملل در راستای ارائه کمک‌های بشردوستانه ۱۳ میلیون دلار آمریکا را در اختیار موزامبیک قرار داد.

«مارک لوکوک» معاون دبیرکل سازمان ملل متحد در امور بشردوستانه در خصوص ارائه این کمک مالی اظهار داشت: از دولت موزامبیک خواسته شده تا این مبلغ را برای تأمین آب آشامیدنی سالم نیازهای درمانی و بهداشتی هزینه کند.

از یک ماه پیش و در جریان طوفانی که «آیدای» نام گرفته بود صدها نفر در موزامبیک جان خود را از دست دادند.

این در حالی است که شدت طوفان‌ها به حدی بوده که علاوه بر موزامبیک در کشورهای مالاوی و زیمبابوه نیز تلفات جانی در برداشته است.

گفتنی است مرکز ملی مدیریت بلایای موزامبیک پس از دو طوفان سهمگین آیدای و کنت اعلام کرد که ۳۰ هزار نفر از کسانی که ممکن بوده در معرض خطرات ناشی از طوفان‌ها قرار بگیرند، خانه‌های خود را ترک کرده‌اند.