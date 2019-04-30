به گزارش خبرگزاری مهر، اکبر بهنام جو پیش از ظهر سه شنبه در جلسه بررسی وضعیت بیمارستان ۳۲۰ تختخوابی موقوفه اردبیل تصریح کرد: عرصه و محل احداث این بیمارستان تا یک ماه آینده تعیین تکلیف شده و اقدامات مربوط به انتخاب پیمانکار در مرحله بعدی انجام می‌شود.

استاندار اردبیل ادامه داد: زمین مورد نظر برای احداث بیمارستان مذکور به مساحت ۲۶ هزار متر مربع در بزرگراه شهدا راه انزاب واقع است و در حال حاضر به عنوان پارک مورد استفاده قرار می‌گیرد.

بهنام جو در ادامه بر بر همکاری همه دستگاه‌های دولتی و استفاده از ظرفیت خیرین و رعایت آخرین استانداردها در احداث این بیمارستان تاکید کرد و افزود: افزایش سرانه تخت‌های بیمارستانی در برنامه ریزی ارتقای شاخص‌های درمان استان در افق برنامه‌های کوتاه مدت و بلند مدت چهار ساله هدف گذاری و پیش بینی شده است.

گفتنی است، زمین مورد نظر برای احداث بیمارستان مذکور به مساحت ۲۶ هزار متر مربع در بزرگراه شهدا راه انزاب واقع است و در حال حاضر به عنوان پارک مورد استفاده قرار می‌گیرد.