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۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۸، ۱۲:۰۲

با ابلاغ رئیس قوه قضاییه؛

سامانه ثبت و ضبط دارایی‌های مسئولان راه‌اندازی می‌شود

سامانه ثبت و ضبط دارایی‌های مسئولان راه‌اندازی می‌شود

معاون قوه قضائیه گفت: نظر ریاست قوه قضائیه توسعه در حوزه پابند الکترونیک است که بر این اساس طرح مطالعاتی برای تولید ۳۰ هزار پابند الکترونیک در حال بررسی قرار دارد.

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت السلام حمید شهریاری معاون قوه قضائیه و رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه در حاشیه بازدید از سی و دومین نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران در جمع خبرنگاران درباره پابند الکترونیک گفت: طبق سیاستگذاری انجام شده مقرر گردید حدود ۱۰۰۰ پابند تولید شود و مطالعات یک برنامه کسب و کار برای ۳۰ هزار پابند نیز در دستور کار قرار دارد.

وی ادامه داد: نظر ریاست قوه قضائیه توسعه در حوزه پابند الکترونیک است و ما درصدد هستیم طرح مطالعاتی برای ۳۰ هزار پابند بررسی و بعد از اتمام این طرح ظرف ۶ ماه آینده و برطرف شدن موانع، این قابلیت وجود دارد که عملیات بعدی تولید این میزان پابند الکترونیک باشد.

رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات در پاسخ به اینکه مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه طبق اظهارات رئیس قوه قضائیه در نشست با رؤسای کل دادگستری‌ها و دادستان‌ها چه برنامه‌ای دارد؟ گفت: مرکز آمار و فناوری اطلاعات در اکثر موارد نقش جدی دارد و اینکه اطاله دادرسی وجود دارد یا خیر توسط این مرکز و به دلیل راه اندازی سامانه‌ها شناسایی می‌شود.

حجت السلام شهریاری افزود: یکی از شاخص‌های برنامه توسعه قضائی، دستیابی به زمان‌های مشخص در حوزه کیفری و حقوقی است که ما در حال مطالعه آن هستیم و با توجه به اینکه دستگاه قضائی با چالش‌هایی در حوزه اطاله دادرسی مواجه است، شاخص‌های متعددی باید دچار تحول شود.

حجت السلام شهریاری با اشاره به حوزه نشر اطلاعات گفت: به دلیل اینکه نشر احکام قضائی مربوط به حریم خصوصی افراد است ملاحظات قانونی وجود دارد که نام اشخاص افشا نشود، اما با حذف نام اشخاص سامانه نقد و بررسی آرای قضائی را به زودی راه اندازی خواهیم کرد.

معاون رئیس قوه قضائیه گفت: در صدد هستیم در برخی از موارد در حیطه وظایف قوه قضائیه همچون ثبت و ضبط دارایی‌های مسئولین بر مبنای قانون اساسی سامانه‌ای طراحی کنیم و به زودی با ابلاغ دستورالعمل ریاست قوه قضائیه این سامانه راه اندازی می‌شود و مسئولین در حوزه تعیین شده توسط قانون موظف هستند دارایی‌های خود را ثبت و ضبط کنند.

وی درباره تأسیس برند کلاه سفید گفت: مجموعه‌ای از هکرهای کشور را تحت نام تجاری کلاه سفید مدیریت کردیم و در حقیقت اتصال هکرهای ایرانی به نهادهایی است که ممکن است خدمات کالاهای آنان هک شود.

معاون قوه قضائیه بیان کرد: ما این امکان را فراهم کردیم در کلاه سفید که سازمان‌های خصوصی یا دولتی ورود خود را معرفی و جایزه‌ای می‌گذارند و ما با مدیریت هکرها و طبق بررسی‌های علمی بهترین هک مشخص می‌شود و به همه نهادها نیز توصیه کردیم از کلاه سفید استفاده کنند تا مشکلات سامانه یا سایت آن‌ها استخراج شود.

وی در پاسخ به سوالی در مورد اینستاگرام و تهدیدهای آن گفت: معتقدم جان انسان‌ها مهمترین امر دنیوی است که بر حفظ آن تاکید شده است.

وی ادامه داد: اگر قتلی اتفاق بیفتد باید نسبت به آن حساس باشیم و طبیعتاً ابزارهای مختلفی در آن نقش ایفا می‌کند که ممکن است بخشی رسانه و استفاده نابجا از آن باشد و بخش دیگر دسترسی به ادوات قتل است که باید پیشگیری شود.

رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه افزود: همه باید به آن حساس باشند و طبیعتاً بخشی از این مشکلات بر گردن فضای مجازی رها شده‌ای است که در حال حاضر در کشورمان مشاهده می‌کنیم و هیچ تدبیر شایسته‌ای در حوزه اجرای فضای مجازی که بتواند ما را از این امور در امان بدارد مشاهده نمی‌کنیم.

حجت السلام شهریاری ادامه داد: نیاز داریم در فضای مجازی سرمایه گذاری کنیم و اولین سرمایه گذاری نیز توجه مدیران ارشد اجرایی کشور در حوزه فضای مجازی است تا از این رها شدگی و بی انضباطی خارج شود که هر از چندی خود را در موارد مختلف مثل قتل یک روحانی نشان می‌دهد.

وی با تاکید بر داشتن انضباط اجتماعی در فضای مجازی گفت: نباید فضای مجازی ابزاری برای قتل و غارت و دزدی و فساد و … باشد و ما هیچ ابزاری برای شناسایی افراد ناباب در آن فضا نداشته باشیم باید بتوانیم به فضای مجازی انضباط بدهیم و آن را مدیریت کنیم.

کد مطلب 4604336
مهناز قربانی مقانکی

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