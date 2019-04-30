به گزارش خبرگزاری مهر، حجت السلام حمید شهریاری معاون قوه قضائیه و رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه در حاشیه بازدید از سی و دومین نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران در جمع خبرنگاران درباره پابند الکترونیک گفت: طبق سیاستگذاری انجام شده مقرر گردید حدود ۱۰۰۰ پابند تولید شود و مطالعات یک برنامه کسب و کار برای ۳۰ هزار پابند نیز در دستور کار قرار دارد.

وی ادامه داد: نظر ریاست قوه قضائیه توسعه در حوزه پابند الکترونیک است و ما درصدد هستیم طرح مطالعاتی برای ۳۰ هزار پابند بررسی و بعد از اتمام این طرح ظرف ۶ ماه آینده و برطرف شدن موانع، این قابلیت وجود دارد که عملیات بعدی تولید این میزان پابند الکترونیک باشد.

رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات در پاسخ به اینکه مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه طبق اظهارات رئیس قوه قضائیه در نشست با رؤسای کل دادگستری‌ها و دادستان‌ها چه برنامه‌ای دارد؟ گفت: مرکز آمار و فناوری اطلاعات در اکثر موارد نقش جدی دارد و اینکه اطاله دادرسی وجود دارد یا خیر توسط این مرکز و به دلیل راه اندازی سامانه‌ها شناسایی می‌شود.

حجت السلام شهریاری افزود: یکی از شاخص‌های برنامه توسعه قضائی، دستیابی به زمان‌های مشخص در حوزه کیفری و حقوقی است که ما در حال مطالعه آن هستیم و با توجه به اینکه دستگاه قضائی با چالش‌هایی در حوزه اطاله دادرسی مواجه است، شاخص‌های متعددی باید دچار تحول شود.

حجت السلام شهریاری با اشاره به حوزه نشر اطلاعات گفت: به دلیل اینکه نشر احکام قضائی مربوط به حریم خصوصی افراد است ملاحظات قانونی وجود دارد که نام اشخاص افشا نشود، اما با حذف نام اشخاص سامانه نقد و بررسی آرای قضائی را به زودی راه اندازی خواهیم کرد.

معاون رئیس قوه قضائیه گفت: در صدد هستیم در برخی از موارد در حیطه وظایف قوه قضائیه همچون ثبت و ضبط دارایی‌های مسئولین بر مبنای قانون اساسی سامانه‌ای طراحی کنیم و به زودی با ابلاغ دستورالعمل ریاست قوه قضائیه این سامانه راه اندازی می‌شود و مسئولین در حوزه تعیین شده توسط قانون موظف هستند دارایی‌های خود را ثبت و ضبط کنند.

وی درباره تأسیس برند کلاه سفید گفت: مجموعه‌ای از هکرهای کشور را تحت نام تجاری کلاه سفید مدیریت کردیم و در حقیقت اتصال هکرهای ایرانی به نهادهایی است که ممکن است خدمات کالاهای آنان هک شود.

معاون قوه قضائیه بیان کرد: ما این امکان را فراهم کردیم در کلاه سفید که سازمان‌های خصوصی یا دولتی ورود خود را معرفی و جایزه‌ای می‌گذارند و ما با مدیریت هکرها و طبق بررسی‌های علمی بهترین هک مشخص می‌شود و به همه نهادها نیز توصیه کردیم از کلاه سفید استفاده کنند تا مشکلات سامانه یا سایت آن‌ها استخراج شود.

وی در پاسخ به سوالی در مورد اینستاگرام و تهدیدهای آن گفت: معتقدم جان انسان‌ها مهمترین امر دنیوی است که بر حفظ آن تاکید شده است.

وی ادامه داد: اگر قتلی اتفاق بیفتد باید نسبت به آن حساس باشیم و طبیعتاً ابزارهای مختلفی در آن نقش ایفا می‌کند که ممکن است بخشی رسانه و استفاده نابجا از آن باشد و بخش دیگر دسترسی به ادوات قتل است که باید پیشگیری شود.

رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه افزود: همه باید به آن حساس باشند و طبیعتاً بخشی از این مشکلات بر گردن فضای مجازی رها شده‌ای است که در حال حاضر در کشورمان مشاهده می‌کنیم و هیچ تدبیر شایسته‌ای در حوزه اجرای فضای مجازی که بتواند ما را از این امور در امان بدارد مشاهده نمی‌کنیم.

حجت السلام شهریاری ادامه داد: نیاز داریم در فضای مجازی سرمایه گذاری کنیم و اولین سرمایه گذاری نیز توجه مدیران ارشد اجرایی کشور در حوزه فضای مجازی است تا از این رها شدگی و بی انضباطی خارج شود که هر از چندی خود را در موارد مختلف مثل قتل یک روحانی نشان می‌دهد.

وی با تاکید بر داشتن انضباط اجتماعی در فضای مجازی گفت: نباید فضای مجازی ابزاری برای قتل و غارت و دزدی و فساد و … باشد و ما هیچ ابزاری برای شناسایی افراد ناباب در آن فضا نداشته باشیم باید بتوانیم به فضای مجازی انضباط بدهیم و آن را مدیریت کنیم.