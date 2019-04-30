سند تاریخی خلیج فارس در موزه حرم رضوی رونمایی شد

به گزارش خبرگزاری مهر، رئیس سازمان کتابخانه‌ها، موزه‌ها و مرکز اسناد آستان قدس رضوی در مراسم رونمایی از نسخ خطی، اسناد و آثار موزه‌های رضوی با موضوع خلیج فارس اظهار کرد: دنیای کنونی در چند حاکم صهیونیسم و آمریکایی خلاصه نشده و علما و عقلای بسیاری در سراسر جهان وجود دارند که با فرهنگ و تمدن آشنا بوده و به تمدن‌های کهن علاقه‌مند هستند.

حجت الاسلام سید جلال حسینی اقدامات ناشیانه دشمن را ناشی از استیصال دنیای غرب و به خصوص دولت آمریکا عنوان کرد و تروریسم خواندن سپاه را که در حال حاضر نقطه امید ملت‌های انقلابی است، ناشی از این استیصال دانست.

وی با اشاره به برخی دسیسه‌های دولت‌های غربی و آمریکایی در خصوص ایران و دست بردن در نام خلیج فارس با همکاری برخی کشورهای عربی منطقه گفت: تاریخ نشان داده است دولت‌های استعمارگر غربی و امریکایی خود به مکری که در خصوص سایر دولت‌ها به کار می‌برند، دچار می‌شوند.

رئیس سازمان کتابخانه‌ها، موزه‌ها و مرکز اسناد آستان قدس رضوی در ادامه گفت: هر چند ذکر تمام اسناد موجود در اثبات نام خلیج فارس به صدها صفحه کتاب نیاز دارد، اما در این جلسه فرهنگی برخی از اسناد مرتبط با خلیج فارس رونمایی خواهد شد که نشان از حاکمیت ایران به خلیج فارس داشته و قطعاً این اسناد خط بطلانی بر ادعاهای باطل برخی کشورها در خصوص نام جعلی این خلیج خواهد بود.

وی انعقاد قراردادی بین محمد زکی خان سردار فارس و سرحددار انگلیس در هندوستان پیرامون همکاری‌های متقابل جهت برقراری امنیت در بنادر و جزایر واقع در خلیج فارس و توافق بر سر حضور نیروهای انگلیسی در آن حدود را که به تاریخ ۱۲۳۸ ق منعقد شده است، یکی از این اسناد عنوان کرد. همچنین نامه شرکت کشتی‌رانی هلند به سید جلال‌الدین تهرانی جهت مراجعه و دریافت برگ حواله تحویل کالا به تاریخ ۱۳۳۷ ش و سواد عریضه رؤسای ایرانی ساکن کویت به شیخ محمد خالصی در خصوص تعدی عبدالعزیز بن مسعود، حاکم نجد، به ایرانیان ساکن کویت و درخواست مذاکره با سردار سپه برای توجه به ایرانیان دور از وطن و تسلط اجانب بر جزایر ایرانی خلیج فارس به تاریخ ۱۳۴۲ ق را از دیگر اسنادی عنوان کرد که در این سه شنبه فرهنگی رونمایی خواهد شد.

حسینی گفت: دستور تلگرافی حسین قلی خان نظام السلطنه مافی به شوکت الملک جهت توقیف کاروان حامل سلاح از مبدا خلیج فارس به مقصد افغانستان و اعلام نتیجه آن به تاریخ ربیع الاول ۱۳۲۶ ق، تصویر بریده روزنامه الوطن حاوی یک سند تاریخی از نامه شیخ مبارک الصباح، امیر کویت، و تصریح به کلمه «خلیج فارس» به تاریخ جمادی الاول ۱۴۲۷ ق، جواز نامه صادره توسط دولت انگلیس در خلیج فارس مربوط به حمل مال‌التجاره از بندر بوشهر به داخل ایران برای محمد شفیع تاجر کازرونی به تاریخ ۱۳۱۷ ق و صورت قیمت اجناس و کالاهای تجاری در بازارهای انگلیس و هزینه تحویل آن در بنادر خلیج فارس به تاریخ ۱۳۲۴ ق از دیگر اسناد این بخش است.